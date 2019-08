Matijs Babris ir cilvēks ar daudzām šķautnēm, taču par sevi viņš teiktu, ka, galvenokārt, ir arhitekts, piedzīvojumu meklētājs, kā arī piedzīvojumu organizators. Ja tev ir vēlme pēc kā patiesi autentiska, kas arīdzan ļautu atslēgties no mūsdienu digitālās pasaules kaut uz pāris stundām, tad Matijs ir cilvēks, pie kura vērsties, lai piedalītos kādā viņa organizētā nakts pārgājienā.

Tas, kā darboties ar dzīvi

"Ir jābūt kustībā, proti, gan fiziskā, gan mentālā ziņā. Ir jākustas ikdienā, lai mēs būtu veselīgi, un nevajag iestrēgt konkrētos darbos, uzskatos, darba vietās – ir jāmaina lietas, ir jāmācās un jākustas uz priekšu." Tomēr tas nav vienīgais, kas viņu ir virzījis uz priekšu un ir ļāvis darīt to, ko no sirds ir vēlējies. "Tas, ko visu mūžu var mācīties, ir spēja kombinēt spontanitāti un plānošanu tajā perfektajā procentā, kurš tev der. Proti, to diskomforta un komforta līmeni." Tāpēc lielu uzsvaru viņš liek tieši uz to, ka cilvēkam ir nepieciešams doties ārā no savas komforta zonas un iesaistīties avantūrās, kuras sākotnēji varētu šķist pat biedējošas. Taču, kā jau minēts, tad arī dzīves plānošana ir neatņemama sastāvdaļa. Tieši tāpēc Matijam ir trīs soļu plāns: "Pirmkārt, vienmēr ir jābūt vietai, kur pierakstīt idejas – tas ir super svarīgi. Otrā lieta: ir jābūt sarakstam, kuru tu neskaties katru dienu, kurš tev nav stresa saraksts, bet kurā vienkārši tu ieliec lielos mērķus. Tad trešā, pati svarīgākā, lieta ir kalendārs, un tur tu liec iekšā lietas visu laiku, teiksim, pēc gada kaut kur jātiekas – ieliec!" Tāpēc, vai tas ir plānotājs, kalendārs, telefons vai vienkārši pierakstu blociņš – tam ir jākļūst par neatņemamu dzīves sastāvdaļu. "Ja nebūtu kalendāra un tādu "to do" sarakstu, es netiktu galā ar dzīvi, pilnīgi noteikti. Tā kā īstenībā telefons un internets ir vienkārši perfektas lietas, ko izmantot mūsdienās."

Savukārt svarīgi ir arī piefiksēt kā labo, tā arī slikto, kas dzīvē notiek, un censties izprast, kāpēc konkrētās lietas rada attiecīgās emocijas. Tamdēļ Matijs veido abus šāda veida sarakstus. Vienā atzīmē to, kas iepriecina, savukārt otrā – to, kas nedara laimīgu. "Kad es ilgstoši jūtos slikti, tad paskatos uz to sarakstu un domāju – okay, es, iespējams, esmu pārāk ilgi darījis kādu no tām lietām, komunicējis ar tādiem cilvēkiem vai tamlīdzīgi." Savukārt pozitīvo lietu saraksts palīdz atgādināt par to, kas viņam ir jādara, lai spētu justies laimīgs.

Tie cilvēki, kuri mums ir apkārt, arīdzan spēj ietekmēt mūsu ikdienu un skatījumu uz dzīvi kā tādu, tāpēc, kā jau piedzīvojumu kāram cilvēkam, Matijam visvairāk patīk tie cilvēki, kuri vienmēr ir gatavi piekrist jebkurai idejai. "Pirmais, uz ko es skatos cilvēkā, ir tas, cik ļoti viņš ir atvērts, cik ļoti gatavs teikt jā kaut kam." Viņaprāt liela daļa cilvēku uzreiz jau noliedz jebkuru ideju un nav gatavi pat censties ļauties kam jaunam un citādākam. Tāpēc tieši cilvēki, kuri piekrīt, ir ārkārtīgi nozīmīgi. "Man tiešām liekas, ka tie cilvēki, kad tu ar viņiem strādā, ir tāds foršs flows, ka tu ej uz priekšu, idejas rodas, lietas notiek un man liekas, ka tā ir tāda skaista lieta."

Mūsdienu cilvēks un ieteikumi dzīvei

Mūsdienu cilvēks ir parūpējies par to, lai fiziska kustība būtu jāveic iespējami mazāk.