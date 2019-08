Prasmes, kas jāapgūst ikvienam mūsdienīgam uzņēmējam

Optimizēt prātu, atbrīvojoties no liekās informācijas, izveidot un kopt savu personīgo zīmolu, iemācīties pičot, lēmumu pieņemšanu balstīt dizaina domāšanā, darīt to pārdomāti, efektīvi un turbo ātrumā, un pāri visam – izkopt stresa noturību un pareizi elpot – eksperti lēš, ka šīs prasmes ir vitāli svarīgas ikvienam mūsdienīgi domājošam uzņēmējam un nākamās paaudzes līderim. Nav runa par pārkvalificēšanos, bet par savu prasmju klāsta papildināšanu, neatkarīgi no darbības jomas, vecuma, dzimuma vai pieredzes.

Optimizēt prātu – liekai informācijai – nē

Matiass Ribings, kas ir starptautiski atzīts atmiņas lielmeistars no Zviedrijas un kuru kā ekspertu uzrunā arī Hārvardas biznesa skola, ir pārliecināts, ka, optimizējot prātu, varam uzlabot savas kognitīvās spējas, mentālo labsajūtu un potenciālu. Šodien ļoti izplatīti ir sirgt ar "digitālo amnēziju" – mēs tiekam pārpludināti ar jaunu informāciju, kuru mēs pat necenšamies iegaumēt, jo vieglāk ir vajadzīgo atrast internetā. Tādēļ pirmais solis ceļā uz prāta jaudas uzlabošanu ir apgūt dažādas tehnikas, kas palīdz pateikt liekajai informācijai – nē – jeb atsijāt graudus no pelavām. Tas palīdzēs gan nenoslīgt informācijas pārpilnībā, gan uzlabot savas prāta spējas un gūt panākumus.

Izveidot un kopt savu personīgo zīmolu

Ko karjerā nozīmē frāzes "Kas tu esi" un "Paldies, ka esi ar mums"? Būtiskā atšķirība slēpjas personīgajā zīmolā. Zviedru eksperte Lillis, kurai ir vairāk nekā 25 gadu praktiska pieredze darbā ar cilvēku izaugsmi un attīstību, ir pārliecināta, ka ikvienam no mums ir nepieciešams personīgais zīmols gan karjerā, gan arī personīgajā dzīvē. Personīgais zīmols definē, kas mēs esam, kā reaģējam uz izaicinājumiem un reflektējam par apkārt notiekošo. Viens no 21. gadsimta pārdevēja uzdevumiem ir pārdot ne tikai produktu, bet vērtības – jo tradicionālā pārdošana ir mirusi – bet, kas nāks tās vietā? Atbildi var iegūt, tikai izprotot savu mijiedarbību ar citiem cilvēkiem no personīgā zīmola un sevis pārdošanas skatupunkta.

Diskomforta pārvarēšana – stresa noturība

Lai paveiktu lielas lietas, vispirms ir jāsakārto sava iekšējā pasaule. Saspringts dzīves ritms un nepārtrauktas vides izmaiņas ir kļuvušas par mūsu ikdienu. Tas novājina mūsu nervu sistēmu un ķermeni kopumā. Pietiek nedaudz mainīties ārējiem apstākļiem un cilvēks saslimst vai arī produktivitāte būtiski mazinās. Ķermenis ir pieradis pie komforta un pēkšņās izmaiņas tam liekas nedraudzīgas. Tomēr fiziskās inteliģences treneris, biohakeris un "Rūdīšanās skolas" dibinātājs Māris Žunda sola – labā ziņa ir tā, ka kontrolējot savu ķermeni un prātu, pareizi un pārdomāti elpojot, var pārvarēt diskomfortu, uzlabot savu pašsajūtu un stresa noturību.

Nākamās paaudzes līderis – sagatavojies jau tagad

Lai sagatavotos pasaulei, kāda tā būs tuvākajā nākotnē, nākamās paaudzes uzņēmējiem vajag būt inovatīviem un globāli domājošiem, gataviem nemitīgi pilnveidoties. Būt soli priekšā konkurentiem – tam ir izšķirīga loma uzņēmējdarbībā. Bet kādas īpašības nepieciešamas nākotnes līderim? Kā jāmaina savas organizācijas ierastie procesi, lai tā būtu gatava nākotnei? Kā gūt panākumus pasaulē, kurā noteiktību un drošību esam aizstājuši ar izvēļu pārpilnību? Autors, lektors un tendenču eksperts, kurš savu profesionālo dzīvi vada starp Keiptaunu un Ņujorku, Džons Sanejs atbild – atmodinot zinātkāri un kļūstot viedākiem. Tas padara lēmumu pieņemšanu vienkāršāku, jo veids, kā raugāmies uz pašreizējo mirkli, nosaka, cik gatavi būsim turpmākajam.

Pieņemt lēmumus – turbo ātrumā un efektīvi

Prasme koncentrēti un maksimāli ātri rast dzīvotspējīgus risinājumus sarežģītiem izaicinājumiem, atrast maksimāli daudz radošu ideju minimālā laika posmā un efektīvāk pieņemt atbilstošāko lēmumu – šīs prasmes neapgūst skolā, bet tās varam uzskatīt par veiksmīgas uzņēmējdarbības stūrakmeņiem. Šo prasmju izkopšanā jāņem talkā tādi paņēmieni kā dizaina domāšana, dizains sprints un, piemēram, LEGO® SERIOUS PLAY® metode, kuru ieteicams izmantot situācijās, kad nav acīmredzama risinājuma vai pašsaprotamas atbildes.

Prezentēt kā rokzvaigznei

Par pičošanu, kas ilgst no aptuveni 30 sekundēm līdz dažām minūtēm, un kuras laikā var uzzināt, kuram tevis sacītais patiesi interesē – ir dzirdējis gandrīz ikviens. Prast prezentēt ir būtiski, piesaistot gan investorus, gan klientus, bet vēlāk attīstoties, lai spētu prasmīgi izskaidrot korporatīvo ideju. Tomēr ļoti maz cilvēku zina, kā izveidot un sniegt tādu prezentāciju, kas uzrunā tieši, dziļi, emocionāli un neatstāj vienaldzīgu. Kas nepieciešams, lai lieliem soļiem tuvotos meistarībai pičošanas mākslā? Starptautiski atzīts pičošanas meistars Maiks Bredšovs, kurš specializējas uzņēmēju un startapu (jaunuzņēmumu) trenēšanā, apgalvo, ka labākā formula ir – esi interesantāks par internetu, pārzini savu tematu un elpo! Meistars ir pārliecināts, ka mūsdienu lielākais konkurents ir internets, un iesaka katru reizi censties kļūt par labāku un labāku runātāju, neizmantojot savus vecos uzstāšanās trikus. Tas nenozīmē, ka uzreiz jābūt lieliskam savā prezentācijā, bet nebūt briesmīgam runātājam ir ļoti labs sākums.

Mūsdienīgam uzņēmējam un profesionālim nepieciešamās prasmes varēs trīs dienu garumā apgūt bezmaksas inovāciju un tehnoloģiju festivālā iNOVUSS, kas no 30. augusta līdz 1. septembrim norisināsies Lucavsalā, Rīgā. Meistarklases notiks lektoru vadībā, kuri Rīgā būs ieradušies no septiņpadsmit pasaules valstīm. Plašāk ar inovāciju un tehnoloģiju festivāla "iNOVUSS" programmu var iepazīties šeit.

Ieeja pasākumā būs bez maksas, plašāka informācija par festivālu meklējama "iNOVUSS" mājaslapā, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Facebook" lapā.

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" pasākuma ietvaros.