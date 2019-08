Rokzvaigznes cienīga prezentācija – esi interesantāks par internetu, pārzini savu tematu un elpo!

Par pičošanu – prezentāciju, kas ilgst no aptuveni 30 sekundēm līdz dažām minūtēm un kuras laikā iespējams uzzināt, kuru tevis sacītais patiesi interesē – ir dzirdējis gandrīz ikviens. Tomēr ļoti maz cilvēku zina, kā izveidot un sniegt tādu prezentāciju, kas uzrunā tieši, dziļi, emocionāli un neatstāj vienaldzīgu. Pičošana ir sava veida amatniecība. Lai kļūtu par amata meistaru, ir vajadzīgs laiks un prakse. Nav tādas iespējas kā shortcut jeb īsākais ceļš uz meistarību. Tomēr kādā mirklī jūs varat pieņemt lēmumu – kļūt par kompetentu braucēju vai prasmīgu mācekli.

Kas nepieciešams, lai lieliem soļiem tuvotos meistarībai pičošanas mākslā? Kā sagatavoties rokzvaigznes cienīgai prezentācijai? To skaidrojām sarunā ar starptautiski atzītu pičošanas meistaru Maiku Bredšovu (Mike Bradshaw) no Somijas, kurš specializējas uzņēmēju un startapu (jaunuzņēmumu) trenēšanā. Maiks augusta beigās būs Rīgā, kur inovāciju un tehnoloģiju festivālā "iNOVUSS" sniegs bezmaksas meistarklasi pičošanā. Meistara vārdiem, labākā formula ir: "Esi interesantāks/-a par internetu, pārzini savu tematu un elpo!"

Ceļā uz pičošanas meistara titulu

Ja vēlies kļūt par pičošanas meistaru, tev jābūt interesantākam par savu lielāko konkurentu – internetu. Vislabākais sākums ir noskaidrot, kāpēc auditorija ir atnākusi tevi klausīties, ko tieši viņi sagaida, un to arī piedāvāt. Maiks iesaka katru reizi censties kļūt par aizvien labāku un labāku runātāju, neatkārtojot savus vecos uzstāšanās trikus. Tas nenozīmē, ka uzreiz jābūt lieliskam prezentācijā, bet nebūt briesmīgam runātājam ir ļoti labs sākums!

Izcilam pičam jābūt, cik vien īsam iespējams! Tāpat tam jāsatur pietiekami daudz sakarīgas informācijas, lai cilvēki varētu ātri un viegli izlemt, vai viņus interesē tas, ko tu saki, un vai turpināt klausīties. Šādu prasmi vari apgūt tikai ar treniņiem. Trenējies mājās – sāc ar daudz garāku prezentāciju, kurā ir viss, ko vēlies pateikt par katru tematu, un tad izveido kopsavilkumu.

Ikvienam pirms uzstāšanās ir pazīstama kņudēšana vēderā un sirds dauzīšanās, ko rada uztraukums. Stress nav slikta parādība, taču ar to jāprot tikt galā. To var izdarīt pavisam viegli! Pičošanas meistars iesaka divas vienkāršas lietas, kas spēj palīdzēt – pārzini savu sakāmo un elpo!

Uztraukums mazināsies arī praksē. Jo vairāk praktizēsi, jo vieglāk kļūs. Labākais veids, kā pārvarēt nedrošību un nostiprināt savas prasmes, ir meklēt cilvēkus, kuri ar godīgu atgriezenisko saiti ieteiks, kā uzlabot uzstāšanos un augt. Kad saņemsi šos ieteikumus, liec tos lietā. Ja tie nedarbojas, mēģini ko citu!

Visiem pičiem un ilgākām prezentācijām ir viens uzdevums – atrast cilvēkus, kuri uz to reaģē, sakot: "O, tas ir interesanti. Pastāsti man, lūdzu, vairāk!" Ja cilvēks nereaģē tādā veidā, meklē nākamo. Atklāj arī savas emocijas un atbildi uz visiem nepārprotamajiem jautājumiem piča laikā. Izrādās, ka emociju izrādīšana prezentāciju laikā tieši ziemeļu un Baltijas valstu pičotāju vidū ir retums. Tomēr datiem un emocionālajam stāstam jābūt līdzsvarā. Ja tu nespēj parādīt, ka tev patiešām rūp tas, par ko tu runā, tad kāpēc lai tas kļūtu svarīgi taviem klausītājiem? Savukārt ja tev nebūs datu, ar ko pamatot savus argumentus, tas būs tikai tāds domu eksperiments. Un kāpēc lai tas kādam šķistu svarīgi?

Ja jāpičo liftā vai kādā citā neērtā situācijā, kas pieprasa ātru reakciju, izmanto viena teikuma piču. Ja cilvēks izrāda jebkādu interesi, attīsti plašāku sarunu. Savukārt, ja prezentācija ir konferencē, sagatavo 2–3 minūšu prezentāciju bez slaidiem, ja nu gadījumā tev uzrodas klausītāji, kuri vēlas to klausīties pilnībā. Pārsvarā cilvēki gan nav gatavi klausīties visu prezentāciju, tāpēc ir būtiski piesaistīt uzmanību ar vienu trāpīgu teikumu.

"Es nevaru! Es neprotu! Man nesanāks! " Nepieļauj biežākās iesācēju kļūdas!

Nespēja noformulēt sava uzņēmuma unikālo priekšrocību un to izskaidrot ir viena no izplatītākajām iesācēju kļūdām.

Neviens no mums nepiedzimst par prezentēšanas meistaru, tāpēc jāsaprot, ka uzstāšanās mākslas pilnveidošana ir darbs – nemitīgs treniņš, treniņš un vēlreiz treniņš. Tāpēc vienmēr lūdz atgriezenisko saiti – komentārus, viedokļus, ieteikumus – no iespējami vairāk cilvēkiem ar dažādiem viedokļiem. Noskaidro, ko viņi domā par tavu prezentāciju. Taču atceries, ka ir ļoti būtiski ieteikumos un padomos arī kārtīgi ieklausīties, lai spētu ko mainīt!

Maiks Bredšovs uzskata, ka ir tikai divi veidi, kā iespējams pilnībā izgāzt savu uzstāšanos. Varētu likties neparasti, taču pats izplatītākais veids, kāpēc prezentācijas izgāžas, ir neierašanās uz pašu prezentāciju/piču. Gadījumos, ja pats nevari ierasties, atsūti kādu citu savā vietā. Tā auditorijai tiks nodots nepieciešamais vēstījums un radīsies priekšstats par uzņēmuma darbības virzienu.

Otra kļūda ir izrādīt, ka tev trūkst pārliecības. Neatvainojies un nesūdzies par to, ka neesi gana labs pičošanai – tikai pieredzējuši profesionāļi to, iespējams, nojautīs, taču pārējie īsti nepamanīs, tāpēc nestāsti viņiem to. Ja vēlies tikt pamanīts un uzklausīts, aizmirsti vārdus "Es nevaru! Es neprotu! Man nesanāks!" Nemitīgi atkārtojot sev šos vārdus, vari pilnībā izgāzt savu uzstāšanos, pirms tā vispār sākusies. Atsakies no negatīvās "ne" nokrāsas vārdiem, labāk treniņu laikā sev saki: "Es varu! Es protu! Man sanāks!"

Pārāk liela iedziļināšanās sava produkta problēmu vai risinājuma skaidrošanā arī var radīt pretēju efektu. Tas visbiežāk notiek, ja cilvēki, piemēram, startapu dalībnieki, zina katru vissīkāko detaļu par savu produktu. Viņiem šķiet, ka šīs detaļas būtu jāskaidro un jāzina arī visiem klausītājiem. Šāda domāšana ir aplama – detaļas nevienam nav jāzina. Runā par būtību.

Apgūt rokzvaigznes cienīgas prezentācijas veidošanu ar pašu pičošanas guru Maiku Bredšovu varēs bezmaksas meistarklasē, kas notiks inovāciju un tehnoloģiju festivālā "iNOVUSS" 31. augustā no plkst. 19.30 līdz 20.30 Lucavsalā.

Ieeja festivālā "iNOVUSS" būs bez maksas, plašāka informācija par festivālu meklējama "iNOVUSS" mājaslapā, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Facebook" lapā.

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" pasākuma ietvaros.