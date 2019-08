Sabiedrībā zināmas personības iesaka: ko vērts redzēt festivālā 'iNOVUSS'

Jau šo piektdien, 30. augustā, Rīgā, Lucavsalā, sāksies trīs dienu inovāciju un tehnoloģiju festivāls "iNOVUSS". Tas ir kļuvis par vienu no lielākajiem brīvdabas jaunrades festivāliem Eiropā, un tajā uz septiņām tematiskajām skatuvēm pilnīgi bez maksas varēs vērot un piedalīties vairāk nekā 50 pasākumos.

Visu programmu var apskatīt šeit.

Ko īpaši vērts redzēt un pieredzēt festivālā "iNOVUSS"?

To atklāj Latvijas Dizaina centra vadītāja Dita Danosa, "Accenture Latvia" vadītājs Maksims Jegorovs, sarunu festivāla LAMPA organizatore Irina Kuzņecova, "Draugiem Group" runasvīrs Jānis Palkavnieks, molekulārbiologs, TV raidījumu vadītājs Juris Šteinbergs un sociālantropologs un pilsētu pētnieks Viesturs Celmiņš.

Foto: Publicitātes foto

Dita Danosa, Latvijas Dizaina centra vadītāja

Zinātnes un uzņēmējdarbības sinerģija | Diskusija (30. augusts)

Zinātnes un uzņēmējdarbības sinerģija – kādas jaunas biznesa iespējas tā paver, kādi ir ieguvumi zinātniekiem un kādi – komersantiem?

Jaunā realitāte: pieturas punkti | Pasākums (30. augusts)

Nikolo Makjavelli, viens no ievērojamākajiem renesanses laika filozofiem, mācīja itāļu augstmaņiem pieņemt lēmumus ar asu nostāju, neatzīstot kompromisus. Lektors no Lielbritānijas Kristofers Kutarna integrēs šī filozofa atklāsmes mūsdienu pasaulē, mācot līderiem aizmirst visas norādes, kam viņi līdz tam sekojuši un kas kavē uzņēmumu izaugsmi. Viņš aicina līderus radīt pašiem savus principus, pēc kuriem vadīties.

Jaunuzņēmumu konkursa She Loves Tech Baltijas fināls | (31. augusts)

Pasaulē lielākais tehnoloģiju jaunuzņēmumu konkurss ar mērķi atbalstīt jaunuzņēmumus, kuri uzlabo sieviešu dzīves kvalitāti vai kuru vadības komandā ir sievietes, pirmoreiz notiek arī Latvijā.

Radošā tūrisma misijas | Prezentācija un diskusija ar dalībniekiem no reģioniem (31. augusts)

Radošo industriju profesionāļi šovasar devās uz četrām Latvijas mazpilsētām, lai stāstītu, cik radošās industrijas ir svarīgas pieredzējuma tūrisma izaugsmei, un, izskatot katras mazpilsētas piedāvājumu, vizuālo tēlu un iespējas, mēģinātu atrast jaunas vadlīnijas, kā mainīt un uzlabot tūrisma piedāvājumu. Ir pagājuši vairāk nekā divi mēneši. Vai šajās pilsētās kaut kas ir mainījies?

Inovācija kā atbilde uz izaicinājumu | Darbnīca (31. augusts)

Šīs meistarklases dalībnieki aprakstījuši to kā vienu no labākajām lēmumu pieņemšanas darbnīcām, kāda jebkad apmeklēta un kur īsā laikā gūt ievērojamu izaugsmi. To vada Daniels Brandts, Black Dotdibinātājs.

Foto: Publicitātes foto

Maksims Jegorovs, Accenture Latvia vadītājs

Riga TechGirls Meetup: Speed Dating "Darba iespējas IT nozarē"? | Diskusija & Speed Dating (30. augusts)

Augusta mēneša RTG Meetup un jaunās sezonas atklāšana notiks iNOVUSS festivāla ietvaros. Pasākuma mērķis ir pulcēt mūsu reģiona piesaistošāko IT kompāniju personāla vadītājus un personāla atlases speciālistus un palīdzēt uzņēmumiem atrast potenciālos darbiniekus.

Ceļazīmes Tavai karjerai tehnoloģiju uzņēmumā | Diskusija (31. augusts) Riga TechGirls līdzradītājas Annas Andersones vadībā diskusijas dalībnieki "iezīmēs ceļu kartē", kā nonākt tehnoloģiju industrijā gan jaunietim, kurš vēl mācās, gan profesionālim, kurš vēlas pārkvalificēties.

Optimizē savu prātu | Prezentācija (31. augusts). Savā prezentācijā Matiass Ribings, atmiņas lielmeistars, iepazīstinās ar praktiskiem instrumentiem, ko ikviens var izmantot, lai ikdienā uzlabotu savas kognitīvās spējas, kā arī mentālo labsajūtu un potenciālu.

Postdigitālā ēra | Accenture Technology Vision pētījums un diskusija (31. augusts)

Kā izskatās šī jaunā postdigitālā pasaule? Kā blokķēde, mākslīgais intelekts, paplašinātā realitāte un kvantu skaitļošana ietekmēs biznesu? Accenture technology pētījumā, kurā piedalījās vairāk nekā 6600 vadītāji, 94% respondentu norādīja, ka pēdējo trīs gadu laikā jaunu tehnoloģiju/inovāciju ieviešanas tempi viņu organizācijās ir paātrinājušies vai ievērojami pieauguši.

Pastāvēs, kas pārvērtīsies | Darbnīca (31. augusts) Darbnīcā tiks apskatīti jautājumi: ar ko Agile atšķiras no tradicionālās projektu vadības, un kāda veida projektos tas strādā? Kā vadīt komandas sarežģītā un strauji mainīgā vidē ar daudziem nezināmajiem un panākt labus rezultātus?

Foto: Publicitātes foto

Irina Kuzņecova, Sarunu festivāla LAMPA organizatore

Tikšanās starp ceļotājiem un galamērķiem | Dzīvā enciklopēdija (30. augusts)

Mājīgā Futūristu telts piedāvā iespēju satikties cilvēkiem ar cilvēkiem, kas pabijuši tur, kur reiz sapņojuši nonākt.

DNS sekvencēšana jaunajai superpaaudzei | Diskusija (31. augusts)

Hanna Mordena, Living DNA līdzdibinātāja, diskusijā atklās, kā, izpētot savu genomu, var uzlabot veselību, cīnīties ar nākotnes saslimšanām un uzzināt par savu izcelsmi un senčiem vairākās paaudzēs.

Kad tehnoloģijas pārkāpj sarkano līniju | Diskusija (31. augusts)

Mākslīgais intelekts, mašīnrakstīšana, bezpilota automašīnas, lielie dati. Šie un vēl citi tehnoloģiju progresa lēcieni audzē cilvēku bailes un uzbur drūmas nākotnes ainas tehnoloģiju pakļautībā. Kā tas mainīs mūsu ikdienu, labklājību, piederību noteiktām sabiedrības grupām, izpratni par ētiskumu, vienlīdzību un brīvību?

Novadu lielīšanās | Stand-up (31. augusts)

Pieci stand-up komēdijas lietpratēji no katra Latvijas reģiona joko un lielās ar savu Latvijas pusi un pasmejas par latvieti kā tādu un viņa pārvietošanās paradumiem. Brīdinājums – lietas tiks sauktas īstajos vārdos!

Kāpēc būt sociāli aktīvam par velti? | Diskusija (1. septembris)

Kas iedvesmo cilvēkus ziedot savu brīvo laiku, lai veiktu pārmaiņas sev apkārt un sabiedrībā? Diskusijā aicināsim cilvēkus, kas līdzdarbojas bezpeļņas organizācijās vai īsteno sociālus projektus, dalīties pieredzē, vai vajag darīt labus darbus par velti un kā iedvesmot apkārtējos pārmaiņām.

Foto: Publicitātes foto / Reuters/Scanpix / Shutterstock / Publicitātes attēli

Jānis Palkavnieks, "Draugiem Group" runasvīrs

Kad nekas nav skaidrs, viss ir iespējams – kādas iespējas nākotne nesīs izglītībā? | Lekcija (30. augusts)

Izglītībai ir jāspēj sagatavot skolēnus un studentus nākotnei. Kā izskatīsies mācību programmas? Kā mēs paši mainīsimies? To atklās izgudrotājs, futūrists, komponists un jaunuzņēmējs Pertu Polonens no Somijas.

Riga TechGirls Meetup: Speed Dating "Darba iespējas IT nozarē"? | Diskusija & Speed Dating (30. augusts)

Augusta mēneša RTG Meetup un jaunās sezonas atklāšana notiks iNOVUSS festivāla ietvaros. Pasākuma mērķis ir pulcēt mūsu reģiona piesaistošāko IT kompāniju personāla vadītājus un personāla atlases speciālistus un palīdzēt uzņēmumiem atrast potenciālos darbiniekus.

5G investīcijas un tehnoloģiju pielietojumi pilsētvidē un dažādās nozarēs | Prezentācija (30. augusts)

5G tīkla un tajā funkcionējošo tehnoloģiju iespējas un potenciāls. Kā motivēt izstrādātājus un nozaru profesionāļus iesaistīties testa projektos un domāt par savām izstrādnēm un jauniem risinājumiem?

Mīlestības retrīts ar Mazo princi | Retrīts (30. augusts)

Piektdienas vakarā festivāls aicina visus zinātkāros, jaunrades pārņemtos un tehnoloģiju iedvesmotos veldzēties īstā mīlestības retrītā ar grupu "Mazais princis".

Vai mākslīgais intelekts padarīs mūs cilvēcīgākus? | Prezentācija (31. augusts)

Stratēģiskais un digitālais vadītājs Hugo Pinto stāstīs par mākslīgo intelektu, kā tas palīdz audzināt bērnus, dzīvot veselīgāk un iegūt vairāk pārtikas.

No kvantu fizikas līdz superdatoram – skaitļošana, kādu to iepazīsim rīt | Lekcija (31. augusts)

Kvantu datori ir nākotnes tehnoloģija, kas var būtiski mainīt skaitļošanu. Šī ir iespēja klausītājiem, kas ar fiziku, kvantiem un zinātni nav "uz tu", uzzināt, ko tas nozīmē.

Konkursa "Ideju Kauss 2019" info stunda | (31. augusts)

Info stundas ietvaros ikviens interesents varēs saņemt atbildes no LIAA un Rīgas domes pārstāvjiem uz jautājumiem par pieteikšanās kārtību konkursam "Ideju kauss 2019" un Rīgas domes grantam, apmācību norisi, iesniegto ideju vērtēšanu un citām konkursa dalībniekiem aktuālām lietām.

Foto: Publicitātes foto

Juris Šteinbergs, molekulārbiologs, TV raidījumu vadītājs

Zinātnes un uzņēmējdarbības sinerģija | Diskusija (30. augusts)

Zinātnes un uzņēmējdarbības sinerģija – kādas jaunas biznesa iespējas tā paver, kādi ir ieguvumi zinātniekiem un kādi – komersantiem? Zināms, ka inovācijas un radošums ir būtiska sastāvdaļa gan uzņēmēju, gan zinātnieku darbības jomās. Kādas prasmes un zināšanas nepieciešamas zinātniekam, un ko no zinātniekiem sagaida komersanti?

DNS sekvencēšana jaunajai superpaaudzei | Diskusija (31. augusts)

Hanna Mordena, Living DNA līdzdibinātāja, diskusijā atklās, kā, izpētot savu genomu, var uzlabot veselību, cīnīties ar nākotnes saslimšanām un uzzināt par savu izcelsmi un senčiem vairākās paaudzēs.

Īstās ģenētikas iespējas | Lekcija (31. augusts)

No plašākām zināšanām par ģimenes vēsturi līdz preventīvai medicīnai – Hanna Mordena-Nikolsone, Living DNA līdzdibinātāja un direktore, un Deivids Nikolsons, DNA Legal un Living DNA izpilddirektors, plašāk stāstīs par genomiku un tās ietekmi uzņēmējdarbībā.

Mākslīgais intelekts un mēs: kurš kuru? | Diskusija (31. augusts)

Mākslīgais intelekts kļūst neaizstājams tādās jomās kā medicīna, tulkošana, satiksmes uzraudzība. Vai tas mums atņems darbu, vai arī palīdzēs iegūt jaunas zināšanas?

Novadu lielīšanās | Stand-up (31. augusts)

Pieci stand-up komēdijas lietpratēji no katra Latvijas reģiona joko un lielās ar savu Latvijas pusi un pasmejas par latvieti kā tādu un viņa pārvietošanās paradumiem. Brīdinājums – lietas tiks sauktas īstajos vārdos!

Foto: Publicitātes foto

Viesturs Celmiņš, sociālantropologs un pilsētu pētnieks

Pētniecība kā inovatīva biznesa sastāvdaļa | Pieredzes stāsti (30. augusts)

Jauno zinātnieku un uzņēmēju pieredzes stāsti un demonstrējumi – kā izmantot pētniecības iespējas uzņēmējdarbībā, attīstīt inovāciju un jaunu tehnoloģiju iespējas zinātnē un komercsektorā.

Zinātnes un uzņēmējdarbības sinerģija | Diskusija (30. augusts)

Zinātnes un uzņēmējdarbības sinerģija – kādas jaunas biznesa iespējas tā paver, kādi ir ieguvumi zinātniekiem un kādi – komersantiem? Zināms, ka inovācijas un radošums ir būtiska sastāvdaļa gan uzņēmēju, gan zinātnieku darbības jomās. Kādas prasmes un zināšanas nepieciešamas zinātniekam, un ko no zinātniekiem sagaida komersanti?

Jaunā realitāte: pieturas punkti | Pasākums (30. augusts)

Nikolo Makjavelli, viens no ievērojamākajiem renesanses laika filozofiem, mācīja itāļu augstmaņiem pieņemt lēmumus ar asu nostāju, neatzīstot kompromisus. Lektors no Lielbritānijas Kristofers Kutarna integrēs šī filozofa atklāsmes mūsdienu pasaulē, mācot līderiem aizmirst visas norādes, kam viņi līdz tam sekojuši un kas kavē uzņēmumu izaugsmi. Viņš aicina līderus radīt pašiem savus principus, pēc kuriem vadīties.

No kvantu fizikas līdz superdatoram – skaitļošana, kādu to iepazīsim rīt | Lekcija (31. augusts)

Kvantu datori ir nākotnes tehnoloģija, kas var būtiski mainīt skaitļošanu. Šī ir iespēja klausītājiem, kas ar fiziku, kvantiem un zinātni nav "uz tu", uzzināt, ko tas nozīmē.

Ieeja pasākumā būs bez maksas, plašāka informācija par festivālu meklējama "iNOVUSS" mājaslapā, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Facebook" lapā.

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" pasākuma ietvaros.