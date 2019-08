Tīklošanās, 'starpnieki' un sadarbība ideju attīstībai

Jaunu tehnoloģiju un produktu attīstībā nozīmīgu lomu ieņem sadarbība. Piemēram, uzņēmumi, jo sevišķi mazi, daudz var iegūt no pieejas pētniecības organizācijās esošajām zināšanām un iekārtām, jo ne vienmēr tādu zināšanu bāzi un infrastruktūru var izveidot pašu spēkiem. Vienlaikus kopīgu projektu īstenošana un dialogs svarīgi arī pētniecības organizācijām, lai iegūtu informāciju par to, kādi pētniecības virzieni interesanti privātajam sektoram un ar kādiem izaicinājumiem uzņēmēji saskaras.

Sadarbības veidi var būt dažādi – uzņēmuma pasūtījumā veikti pētījumi, sadarbības projekti, uzņēmumu iesaiste studiju procesā u.c. Piemēram, Rīgas Tehniskā universitāte uzsākusi iniciatīvu "Industriālais doktors", kuras ietvaros doktoranti strādās pie pētījumiem, kas nepieciešami uzņēmumu attīstībai – sadarbībā ar LMT tiks gan pētīts kā regulēt dronu satiksmi, gan plānots radīt universālu sensoru signālu apstrādes tehnoloģiju.

Uzņēmēju un pētnieku sadarbībai vide ir labvēlīga – pieejama virkne atbalsta instrumentu pētniecībai un biznesa ideju attīstībai – sākot no ideju testēšanas agrīnā fāzē līdz pat eksporta veicināšanai - skolēni var veidot savus uzņēmumus, uzņēmēji un pētnieki var saņemt finansējumu tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai, piesaistīt augsti kvalificētu darbaspēku vai doties vizītē pie potenciāliem sadarbības partneriem. Tāpat ir pieejams finansējums arī rūpnieciskajiem pētījumiem un eksperimentālajai izstrādei, piemēram, izmantojot inovāciju vaučerus vai pētniecības organizācijās īstenojot projektus ar komercializācijas potenciālu.

Zināšanu ietilpīgu produktu izstrāde ir laikietilpīgs process, kura gala rezultātu neredzam uzreiz. Procesa gaitā nereti nākas saskarties ar tādiem izaicinājumiem, kurus paredzēt iepriekš nebija iespējams. Tāpēc svarīgi veidot savstarpējo izpratni par šo procesu, jo neziņa un šaubas var būt kavēklis pirmā soļa speršanai sadarbības virzienā.

Šeit lomu ieņem arī "starpnieki" – piemēram, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tehnoloģiju skauti, kuru uzdevums ir vērst uzņēmēju uzmanību uz potenciālajiem izaicinājumiem, kā arī sniegt atbalstu pētniecības organizācijām, identificējot projektus ar potenciālu radīt tirgū nepieciešamus risinājumus.

"Uzņēmējiem jārēķinās ar laiku: uzņēmējiem un pētniekiem ir atšķirīga izpratne par laiku. Ja uzņēmējam bieži vien pakalpojums ir nepieciešams pēc iespējas ātri, tad pētnieks šādu spiedienu no tirgus neizjūt. Nereti pētnieki ir iesaistīti vairākos projektos vienlaicīgi, universitātēs arī mācību procesā, kas ietekmē pakalpojuma sniegšanas laiku. Tādā ziņā pētnieki, kuri strādā zinātniskajos institūtos vai laboratorijās, tai skaitā arī sertificētajās, var uz uzņēmēja pieprasījumu reaģēt ātrāk. Savukārt universitātēs ir koncentrētas vairākas kompetenču jomas." skaidro Lita Lazdiņa, tehnoloģiju skauts Rīgas Tehniskajā universitātē.

Tāpat tehnoloģiju skautu uzdevums ir informēt par pētniecības organizācijās īstenotajām aktivitātēm, no kurām ieguvumus saskatītu ne tikai augsto tehnoloģiju uzņēmumi. Dialogs un informācijas apmaiņa var palīdzēt problēmu atrisināt negaidīti – ar risinājumu no pavisam citas jomas.

Vērtīgs rīks ir arī dažādi tīklošanās pasākumi, kuros iespējams satikt speciālistus no dažādām jomām, atrast potenciālos sadarbības partnerus un uzzināt jaunumus – piemēram, LIAA jaunuzņēmumu komanda īsteno dažādas aktivitātes, lai paātrinātu biznesa ideju attīstību un lai palīdzētu jaunuzņēmumiem piesaistīt investīcijas.

Gan uzņēmēji, gan pētnieki daudz var iegūt no ilgtermiņa sadarbības – tā ļauj labāk iepazīt to, ar ko ikdienā saskaras gan vieni, gan otri. Sadarbība veido izpratni, palīdz nonākt pie jaunām idejām, atklāt, kā viens otram var palīdzēt - pieredzes apmaiņā un sadarbībā, var nonākt pie globāli konkurētspējīga produkta.

Lai uzzinātu par to, kādas ir tehnoloģiju sniegtās iespējas, kas tiek attīstīts Latvijā un ko no tā varam iegūt, lasi iedvesmas stāstus portālā "LabsofLatvia" un apmeklē tehnoloģiju un jaunrades festivālu "iNovuss ". Uzņēmēji un pētnieki sniegs ieskatu par aktualitātēm un interesantiem projektiem, saviem izaicinājumiem kā arī veiksmes un neveiksmes stāstiem – uzzini par to klātienē un izmanto iespēju uzdot sev interesējošus jautājumus. Tiekamies Rīgā, Lucavsalā no 30. augusta līdz 1.septembrim!

Ieeja pasākumā būs bez maksas, plašāka informācija par festivālu meklējama "iNOVUSS" mājaslapā, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Facebook" lapā.

