Viedokļu līderi aicina: ko vērts redzēt un pieredzēt festivālā 'iNOVUSS'?

Māris Žunda, Rūdīšanās skolas vadītājs

1. Skats nākotnē: tuvojamies 2020. gadam (30. augusts) Pētnieks, autors un lektors Šons Pilots de Šenesijs savā prezentācijā apvienos atziņas no psiholoģijas un futūrisma, lai klausītājiem palīdzētu saskatīt sasaisti starp realitāti un nākotni, kādu veidojam.



2. LEGO® SERIOUS PLAY® | Darbnīca (30. augusts) LEGO® SERIOUS PLAY® metodes izmantošanas mērķis ir rosināt vizualizēt to, ko neizdodas formulēt vārdos. Metode jāizmanto tad, kad nav acīmredzama risinājuma vai pašsaprotamas atbildes. Sesijas dalībnieki izmantos īpaši atlasītu LEGO® klucīšu komplektu, lai risinātu iepriekš definētu izaicinājumu. Sesiju vadīs Katrīna Ošleja un Ieva Treija.



3. Ceļotāju Jaunais vilnis – svaigākās globālās tendences pieredzējumā (31. augusts) Pieredzējums un autentiskums. Tas taču visiem skaidrs, ka tūrismā šie ir divi galvenie fundamenti! Taču kādas ir citas svaigākās globālās tendences, kas padara pieredzējumu un autentiskumu ne tikai mūsdienīgu, bet arī pelnošu?



4. Vai mākslīgais intelekts padarīs mūs cilvēcīgākus? (31. augusts) Stratēģiskais un digitālais vadītājs Hugo Pinto stāstīs par mākslīgo intelektu, kā tas palīdz audzināt bērnus, dzīvot veselīgāk un iegūt vairāk pārtikas.



5. Ceļošana, kas izaicina un maina pasaules redzējumu (1. septembris) Šī būs #instadarbnīca, kuru vadīs pasaules apceļotājs Šeins Dalass. Tajā aicinās izprast kā ceļošana var izaicināt un mainīt ierasto pasaules uztveri, kā arī tuvināt atšķirīgas kultūras un valstis.

Ieeja pasākumā būs bez maksas, plašāka informācija par festivālu meklējama "iNOVUSS" mājaslapā, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Facebook" lapā.

