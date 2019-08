Viedokļu līderi iesaka: ko vērts pieredzēt festivālā 'iNOVUSS'

No 30. augusta līdz 1. septembrim Rīgā, Lucavsalā, notiks lielākais jaunrades notikums šovasar – inovāciju un tehnoloģiju festivāls "iNOVUSS". Festivālā uz septiņām tematiskajām skatuvēm norisināsies vairāk nekā 50 pasākumi, kuros ar jaunāko nozarē dalīsies eksperti no 17 valstīm.

Kā piederas īstam festivālam, ir padomāts arī par vērienīgu izklaides programmu, kurā iekļauti koncerti, neparastas muzikālas performances, kā arī komiķu stāvizrāde Novadu lielīšanās, īpaša filmu izlase un dažādi aizraujoši pasākumi ģimenēm ar bērniem. Ieeja festivālā – bezmaksas. Visu programmu var apskatīt šeit.

Ko noteikti vajadzētu pieredzēt festivālā "iNOVUSS", atklāj aktrise, TV raidījumu un pasākumu vadītāja un fotogrāfe Dagmāra Legante, uzņēmējs, alus darītavas "Valmiermuiža" saimnieks Aigars Ruņģis un TV un radio personība Ketija Šēnberga.

Dagmāra Legante, TV raidījumu un pasākumu vadītāja, fotogrāfe

Kad nekas nav skaidrs, viss ir iespējams – kādas iespējas nākotne nesīs izglītībā? | Lekcija (30. augusts)

Izglītībai ir jāspēj sagatavot skolēnus un studentus nākotnei. Kā izskatīsies mācību programmas? Kā mēs paši mainīsimies? To atklās izgudrotājs, futūrists, komponists un jaunuzņēmējs Pertu Polonens no Somijas.

Ceļotāju "Jaunais vilnis" – svaigākās globālās tendences pieredzējumā | Pasākums (31. augusts) Pieredzējums un autentiskums. Tas taču visiem skaidrs, ka tūrismā šie ir divi galvenie fundamenti! Taču kādas ir citas svaigākās globālās tendences, kas padara pieredzējumu un autentiskumu ne tikai mūsdienīgu, bet arī pelnošu?

Jaunuzņēmumu konkursa "She Loves Tech" Baltijas fināls | Jaunuzņēmumu konkurss (31. augusts)

Pasaulē lielākais tehnoloģiju jaunuzņēmumu konkurss ar mērķi atbalstīt jaunuzņēmumus, kuri uzlabo sieviešu dzīves kvalitāti vai kuru vadības komandā ir sievietes.

Darba tirgus. Šodien. Rīt. Kāpēc? | Prezentācija (31. augusts)

Pētnieks Šons Pilots de Šenesijs diskutēs, kāpēc nākotnē nodarbinātība izskatīsies krietni citādi nekā šobrīd. Nākotne piederēs evolūcijai, kas kļūs par jauno realitāti pasaulē, ko varētu raksturot kā #NormālībaiNē.

No kvantu fizikas līdz superdatoram – skaitļošana, kādu to iepazīsim rīt | Lekcija (31. augusts)

Kvantu datori ir nākotnes tehnoloģija, kas var būtiski mainīt skaitļošanu. Šī ir iespēja klausītājiem, kas ar fiziku, kvantiem un zinātni nav "uz Tu", uzzināt, ko tas nozīmē.

Foto: Publicitātes foto





Aigars Ruņģis, uzņēmējs, alus darītavas "Valmiermuiža" saimnieks

Ceļotāju "Jaunais vilnis" – svaigākās globālās tendences pieredzējumā | Pasākums (31. augusts)

Pieredzējums un autentiskums. Tas taču visiem skaidrs, ka tūrismā šie ir divi galvenie fundamenti! Taču kādas ir citas svaigākās globālās tendences, kas padara pieredzējumu un autentiskumu ne tikai mūsdienīgu, bet arī pelnošu?

Darba tirgus. Šodien. Rīt. Kāpēc? | Prezentācija (31. augusts)

Pētnieks Šons Pilots de Šenesijs diskutēs, kāpēc nākotnē nodarbinātība izskatīsies krietni citādi nekā šobrīd. Nākotne piederēs evolūcijai, kas kļūs par jauno realitāti pasaulē, ko varētu raksturot kā #NormālībaiNē.

Inovācija kā atbilde uz izaicinājumu | Darbnīca (31. augusts)

Šīs meistarklases dalībnieki aprakstījuši to kā vienu no labākajām lēmumu pieņemšanas darbnīcām, kāda jebkad apmeklēta un kur īsā laikā gūt ievērojamu izaugsmi. To vada Daniels Brandts, Black Dot dibinātājs.

Kā pārdot Tava produkta vērtību mūsdienīgam klientam? | Darbnīca (31. augusts)

Pārdošanas darbnīca ar saknēm dizaina domāšanā atbildēs uz galvenajiem jautājumiem – kā pasniegt vērtības piedāvājumu klientam, un kā maksimāli iesaistīt savu klientu produkta radīšanas procesos? Darbnīcu vada Regis Lemmens – grāmatas "From Selling to Co-Creating" autors, konsultāciju uzņēmuma Sales Cubes dibinātājs.

Ilgtspēja un aprites ekonomika | Lekcija (1. septembris)

Aprites ekonomikas un ilgtspējas pioniere Maike Emē Damena ir pārliecināta, ka atkritumus var pārvērst bagātībā. Lekcijā viņa skaidros, kā pāreja uz aprites ekonomiku var būt pievilcīga finansiāli, kā arī palīdz sasniegt klimata mērķus un uzlabot vidi.

Foto: Publicitātes foto





Ketija Šēnberga, TV un radio personība

Kad nekas nav skaidrs, viss ir iespējams – kādas iespējas nākotne nesīs izglītībā? | Lekcija (30. augusts)

Izglītībai ir jāspēj sagatavot skolēnus un studentus nākotnei. Kā izskatīsies mācību programmas? Kā mēs paši mainīsimies? To atklās izgudrotājs, futūrists, komponists un jaunuzņēmējs Pertu Polonens no Somijas.

Robotikas nodarbība bērniem ar Robo Hub | Nodarbība (31. augusts)

Atklātajā robotikas nodarbībā laipni aicināts piedalīties ikviens interesents. Šī ir lieliska iespēja izmēģināt un saprast, kas ir robotika. Nodarbība bērniem no 6 līdz 10 gadu vecumam. Konstruēsim un programmēsim robotus. Būs sacensības!

Ceļotāju "Jaunais vilnis" – svaigākās globālās tendences pieredzējumā | Pasākums (31. augusts)

Pieredzējums un autentiskums. Tas taču visiem skaidrs, ka tūrismā šie ir divi galvenie fundamenti! Taču kādas ir citas svaigākās globālās tendences, kas padara pieredzējumu un autentiskumu ne tikai mūsdienīgu, bet arī pelnošu?

Digitālā stratēģija un jauni biznesa modeļi | Darbnīca (31. augusts)

Acīmredzams, ka uzņēmumu mērķi mainīsies, tādēļ organizācijām, darbiniekiem un uzņēmējiem būs jāmaina savs domāšanas veids, lai jaunatklātu sevi, savu biznesu un produktus, par ko klienti būtu gatavi maksāt.

Iedvesmas stāsti sadarbībā ar projektu "Brīnumu meitas" | Sāsti (31. augusts)

Šeit dzirdēsiet sieviešu stāstus par dzīvi un tās uzvarām. Iniciatīva "Brīnuma meitas" ir iedvesmas avots un platforma sievietēm, kurā satikties, piepildīt savus sapņus un vēlreiz apliecināt, ka sievietes spējām un potenciālam nav robežu.