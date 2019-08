Vieta, kur satikties biznesa ideju īstenotājiem

Tev ir biznesa ideja, bet nezini ar ko sākt, lai to īstenotu? Varbūt esi uzņēmējs, kam Latvijas tirgus kļuvis par šauru un laiks skatīties ārpus mūsu valsts robežām? LIAA Biznesa terase festivāla "iNOVUSS" ietvaros būs īstā vieta, kur iepazīties ar LIAA sniegto atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai – domājot gan par inovāciju un tehnoloģiju attīstību uzņēmumā, gan eksporta veicināšanu.

Biznesa ideju īstenošana nav viegls uzdevums un nereti nepieciešams būt pareizajā vietā un pareizajā laikā, lai satiktu kādu, kurš var dot tieši tajā brīdī visnepieciešamāko atbalstu vai padomu. LIAA Biznesa terase būs tā vieta, kur triju dienu garumā satiksies domubiedri, valsts pārvaldes darbinieki un lektori no dažādām "iNovuss" skatuvēm. Visu festivāla norises laiku būs iespēja saņemt arī individuālas konsultācijas par pieejamo LIAA atbalstu.

Vai esi jau dzirdējis, kas ir tehnoloģiju skauts un kā viņš var palīdzēt idejas un uzņēmuma attīstībā? Tehnoloģiju skauti veicina sadarbību starp pētniekiem un uzņēmējiem. Uzņēmējam, kurš plāno attīstīt jaunu produktu vai tehnoloģiju, skauti palīdzēs atrast atbilstošo pētniecības organizāciju un pētnieku, kuru kompetencēs ietilpst konkrēto jautājumu risināšana. Tehnoloģiju skauti pārzina pētnieciskās organizācijas, to personālu un sniegtos pakalpojumus. Šobrīd LIAA darbojas septiņi tehnoloģiju skauti: pa vienam Latvijas Universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē un pieci skauti sekojošās nozarēs: bioekonomika, viedie materiāli, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, viedā enerģētika un biomedicīna. Visus Tehnoloģiju skautus varēs satikt LIAA Biznesa terasē.

Kad Latvijas tirgus jau apgūts un laiks skatīties eksporta virzienā, svarīgi tam laicīgi un pārdomāti sagatavoties. Kas ir būtiskākais, kas jāņem vērā, ar ko sākt un kur meklēt atbalstu? Uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem atbildēs Latvijas Ārējo ekonomisko pārstāvniecību vadītāji. Biznesa terasē būs iespēja noklausīties LIAA Somijas, Zviedrijas, Lietuvas un Apvienoto Arābu Emirātu pārstāvju pieredzes stāstus par šo valstu kultūras un uzņēmējdarbības niansēm, kā arī piedalīties diskusijā par Latvijas spēļu izstrādātāju vietu globālajā tirgū. 2018.gadā spēļu industrijas tirgus vērtība sasniedza 134,9 miljardus USD, pieaugot vairāk nekā par 10,9% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Un tiek prognozēts, ka līdz 2025.gadam šī industrijas vērtība pārsniegs 300 miljardus USD. Ko šajā industrijā var paveikt Latvijas izstrādātāji un vai Latvijā izstrādā spēles, un kāda nozīme ir Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (Enterprise Europe Network) sniegtajam atbalstam?

Biznesa terasē būs iespējams ne tikai noklausīties praktiskus uzņēmēju pieredzes stāstos par Eiropas biznesa tīkla (Enterprise Europe Network) atbalstu, bet arī saņemt EEN ārvalstu pārstāvju konsultācijas. Būs pārstāvji no Zviedrijas, Rumānijas, Beļģijas, Luksemburgas, Polijas, Bulgārijas, Lielbritānijas, Lietuvas.

Tāpat LIAA investīciju departaments pastāstīs par prioritāriem sektoriem, un kuros no tiem veiksmīgi tiek realizēti lielākie investīciju projekti ar ārvalstu kapitālu. Īpaša saruna tiks veltīta starptautisko biznesa pakalpojumu centru darbībai Latvijā, sadarbībā ar ABSL Latvia asociāciju (The Association of Business Service Leaders), kuras laikā varēs uzzināt par šīs nozares attīstību, transformāciju un perspektīvām Latvijā. ABSL Latvia ir vienīgā starptautisko biznesa pakalpojumu centru asociācija Baltijā, kuru šī gada aprīlī dibināja vadošie pakalpojumu centri – Cabot, Circle-K, Cognizant, DnB, EVRY un SEB. Paredzēta nozares prezentācija un diskusija ar nozares pārstāvjiem, ko moderēs LIAA.

Varbūt tieši sarunas Biznesa terasē būs pagrieziena punkts tavas idejas attīstībā un drosmē sākt, ja par sākšanu vēl domā.

Ieeja pasākumā būs bez maksas, plašāka informācija par festivālu meklējama "iNOVUSS" mājaslapā, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras "Facebook" lapā.

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" pasākuma ietvaros.