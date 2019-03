“Baiļu pussala”

Nav precīzu datu, cik cilvēku ir pametuši Krimu pēc Krievijas okupācijas, dažādi eksperti min dažādus skaitļus. Čubarovs nosauc vidējo no aplēsēm: “Piecos okupācijas gados no Krimas izbraukuši 50 000 cilvēku. No tiem aptuveni puse – Krimas tatāri.”