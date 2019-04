Detokss planētai ar mažora pieskaņu LĪDZ LIELAJAI TALKAI Iespējams, jānotiek traģiskai katastrofai vai arī jānāk paaudzei ar citu domāšanu – tikai šīs divas lietas var mainīt cilvēces līdzšinējo virzību uz planētas, kādu mēs to pazīstam, uzskata Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme.

Latvijas Universitātes prorektoram Valdim Segliņam pieder teiciens: mēslos dzimu, mēslos augu, mēslos mūžu nodzīvoju. Esot nepieciešams 2000 tonnu dažādu materiālu un vielu, lai nodrošinātu viena cilvēka eksistenci no dzimšanas līdz kapam. Ko tas liecina par sabiedrību? Tas apliecina mūsu patērēšanas kultu. Esam tā audzināti un tā būvējam savu dzīvesveidu – ar svaigu “katalogu” remontam, jaunu “katalogu “apģērbam un apaviem, jaunu telefonu “katalogu”, ko nemitīgi mainām. Pirmā šādas lietu pārpilnības – laimīgas statusa dzīves filozofijas virzienā gāja Amerika, taču sākotnēji neviens nespēja paredzēt, cik postošas būs sekas. Gandrīz ikviens vēlas dzīvot šādā, uz patērēšanu balstītā modelī kā ideālā. Izskatās, ka kāds būtu uzzīmējis mūsu ideālās, laimīgās dzīves katalogu, kurā mums jāierakstās. Vienlaikus cilvēku skaits strauji palielinās. Visi dzīvo gribēšanas kategorijās, un es arī gribu. Pašlaik piedzīvojam brīdi, kad beidzot nāk sapratne par to, ka lineārā domāšana faktiski sagrauj cilvēci, jo tā neatbilst dabai. Koks = malka vai koks = mēbele, pārējais miskaste – tie ir lineārās domāšanas piemēri. Lai gan mežā slēpjas neizsmeļamas vērtības, piemēram, resursi medikamentu ražošanai, resursi jauna iepakojuma ražošanai, kas varētu ienest miljonus un mainīt pasauli. Ilgstoši esam mācīti, ka cilvēcei pieejamie resursi ir bezgalīgi, bet planēta ir ierobežots organisms – mēs vairojamies, bet tā lielāka nekļūst. Jebkurai dabiskajai molekulai var būt vairāki pielietojumi, tāpat kā dabā, kur katrai lapiņai, katram enzīmam ir sava loma, un dabā nav jēdziena atkritumi. Mums ir jātuvinās šai domāšanai, radot tādu ekonomiku, lai katra izlietotā lieta tiktu pilnvērtīgi izmantota atkal. Pašlaik ekonomika griežas ap cilvēku, bet patiesā aprites ekonomikā cilvēks būtu tikai viens no posmiem un ar savu saražoto vai izlietoto iekļautos dabas cirkulācijā. Manuprāt, visai cilvēcei jāpāriet uz jaunu izpratnes līmeni par to, kādas nepatikšanas esam paši sev radījuši. Mūsu planētā ir izsludināts trauksmes stāvoklis, bet cilvēki turpina domāt šauri sava mūža ietvaros. Esmu ilgi ar sevi strādājusi, lai atteiktos no biežas iepirkšanās. Cenšos šo vēlmi apmierināt, iepērkoties ar acīm, un lepojos ar to, ka iznāku no veikaliem tukšām rokām. Man ir kāds mētelis, kam ir jau 20 gadu. Es joprojām to nēsāju. Tas ir piemērs tam, kā iet pret vēju, vecajiem uzskatiem.

Ja tu piederi nākotnei, tas nozīmē, ka spēj no kaut kā atteikties, iziet no iedomātā komforta zonas. Tas ir aicinājums katram sev piemērīt šo saukli, cenšoties katru dienu, mēnesi vai vismaz katru gadu atteikties no kāda maza slikta ieraduma, kas saistās ar veco domāšanu, un pieņemt kaut ko no jaunās. Foto: Vida Press



Kur ir tas slēdzītis, lai pārslēgtu sabiedrības domāšanu? Var palīdzēt milzīga kosmiska iedvesma vai arī reāla šoka terapija. Kad kāda valsts būs zem ūdens vai atgadīsies kāda cita postoša dabas katastrofa. Vai pastiprināsies smagas epidēmijas, pandēmijas, izcelsies kari par ūdens pieejamību vai migrāciju. Acīmredzot, ir jānāk ļoti talantīgiem un gudriem cilvēkiem, kas spēs izdomāt veidu, kādā mēs varētu mainīties. Bet jāmainās ir mums visiem, ikvienam tagad un tūlīt. Pašreizējā ekonomika ir pārdegusi, nenopirktās lietas masveidā tiek izmestas, tehnoloģijām izejot no modes. Un tehnoloģijas ir visur, pat sporta kurpes aizsien ierīce ar pulti. Ražojam tehnoloģijas, kas mūs padara arvien mazkustīgākus – durvis atveras pašas, kāpnes kustas pašas, lielu daļu mūža nosēžam pie datora un ēdam arvien vairāk pliekanu, sintētisku ēdienu, ko varam pasūtīt, neizejot no mājas. Manuprāt, ir pienācis laiks sākt iedvesmot cilvēkus mainīt savas dzīves. Ka ir stilīgi pašam izgatavot apģērbu no vecām lietām, neēst industriālu pārtiku, bet izvēlēties dabīgus un tīrus produktus. Mazāk, bet labāk. Faktiski ir jārada jauna filosofija. Lielā Talka ir laba platforma, lai runātu par šīm lietām. Kad visā pasaulē ielās izgāja skolēni, lai runātu par cilvēka izraisītajām klimata pārmaiņām, Latvijā notika pedagogu streiks, kura laikā skolotāji gaisā palaida balonus... Taču vienīgā vēlēšanās, kas, palaižot balonus gaisā, piepildīsies ar 100% garantiju, ir – mēs laižam balonus, lai planēta kļūtu piesārņotāka. Un tā noteikti kļūs. It kā sīkums, bet tieši ar atteikšanos no šādiem paradumiem, ar sīkiem solīšiem varam iet pārmaiņu virzienā.

Lielā Talka transformējas – vai nākamais mērķis pēc simtgades ir klimats un planētas nākotne? Galvenais mērķis ir – lai Latvija turpinātu pastāvēt. Ierēdņi ir novazājuši terminu "ilgtspēja", bet tieši par to mēs domājam, caur Latvijas ilgtspēju saskatot visas pasaules ilgtspēju.

Precīzāks par šo terminu ir Lielās Talkas jaunais sauklis: "Es piederu nākotnei". Ja tu piederi nākotnei, tas nozīmē, ka spēj no kaut kā atteikties, iziet ko iedomātā komforta zonas. Tas ir aicinājums katram sev piemērīt šo saukli, cenšoties katru dienu, mēnesi vai vismaz katru gadu atteikties no kāda maza slikta ieraduma, kas saistās ar veco domāšanu, un pieņemt kaut ko no jaunās. Censties sevī to transformēt un pieņemt.

Ražojam tehnoloģijas, kas mūs padara arvien mazkustīgākus – durvis atveras pašas, kāpnes kustas pašas, lielu daļu mūža nosēžam pie datora un ēdam arvien vairāk pliekanu, sintētisku ēdienu, ko varam pasūtīt, neizejot no mājas. Manuprāt, ir pienācis laiks sākt iedvesmot cilvēkus mainīt savas dzīves. Vita Jaunzeme

Kāda ir izglītības sistēmas atbildība par to, cik nobriedusi ir sabiedrības izpratne par cilvēku ne tikai kā sociālu būtni, bet arī kā dabas sastāvdaļu? Izglītībai ir milzīga nozīme, arī es nepārtraukti izglītojos. Neteikšu, ka izglītība ir atpalikusi, bet diemžēl tā virzās lielas inerces vadīta, tā nav vērsta uz planētas nākotni, bet vairāk tomēr pieder lineārajam skatījumam. Nevēlos aizskart kristiešus, jo es arī esmu kristiete, bet, manuprāt, cilvēce uzvedas tā, it kā par visiem cilvēku grēkiem atbildību visos laikos būtu jāuzņemas vien Jēzum. Man personīgi ļoti patīk, kā budisms māca – tu atgriezīsies šajā pasaulē un būsi atpakaļ šajos mēslos. Karma. Dažkārt ir tā, ka īstajā brīdī durvis un logi atveras. Vispirms sabiedrība ir jāsagatavo, tikai tad var pie tās nākt ar jaunām idejām. Pēc desmit gadiem, kad esam vākuši atkritumus, kā sabiedrība esam gatavi iet tālāk, pieņemt pārmaiņas. Daļa cilvēku domā – “ja pasaules gals tuvojas, tad es vēl tā kārtīgi uzdzīvošu, kamēr varu. Nu un tad, ka izmirs vēl daži desmiti sugu. Prognozētās klimata problēmas lai paliek uz nākamām paaudzēm...” Var arī tā, bet tas ir, maigi izsakoties, negudri. Šogad paralēli Lielajai Talkai notiek arī Ideju Talka. Kādas idejas sagaidāt, jo skaidrs, ka ar līdzšinējo domāšanu nenonāksim pie jauniem risinājumiem? Ļoti gaidu ideju par to, kā mainīt domāšanu. Kā mainīt pieeju izglītībai, kā veidot jaunu aprites biznesu. Labs piemērs ir niedru salmiņi "Niedriņi" – mūsu ezeri aizaug, materiāla mums ir pārpārēm, lūk, šis ir ekoloģisks bizness. Arī skolēnu streiki ir fenomenāla ideja. Pēc Ideju Talkas redzu nepieciešamību visās jomās – ekonomikā, politikā, medicīnā, izglītībā, filosofijā. Bērniem par dabu mācām no bildītēm, tāpēc daba bērniem asociējas ar virtuālo realitāti. Dabas mācības stundām būtu jānotiek dabā. Mācamies PAR dabu daudz. Taču maz mācāmies NO dabas. Der atcerēties Leonardo Da Vinči, kas savos darbos kopēja dabu un uzskatīja planētu par dzīvu, funkcionējošu organismu, kura asinsvadi ir upes. Viņš to saprata pirms vairāk nekā 500 gadiem. Cilvēce uz planētu tagad iedarbojas gluži kā onkoloģiska slimība. Tā nespēj pati apstāties, un arī cilvēce nespēj apstāties. Vēzis mirst kopā ar sasirgušo…

Budismā skolotāji māca – kamēr neesi ticis galā ar sevi, nevari tajā mācīt citus. Tāpēc es personīgi tagad cenšos sākt sevi. Tas ir ļoti interesants ceļojums – ārpus ierastās komforta zonas, ārpus vispārpieņemtajām stila un statusa normām. Foto: Rojs Maizītis, Lielā Talka