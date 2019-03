Domāšanas grieži jeb Kā dzīvot uz planētas, kura katru dienu samazinās

Viens no spēcīgākajiem stimulatoriem dabas saudzēšanas aktualizēšanā vismaz Latvijā ir bijušas kopienu rīkotās dabā izmesto atkritumu savākšanas akcijas, kas, pateicoties nacionālajam mērogam, pazīstamas kā Lielā Talka.

Pērn, Lielās Talkas desmitajā pastāvēšanas gadā, sekojot veiksmīgajai Baltijas valstu talku kustībai, pirmo reizi notika Pasaules talka, kas apvienoja miljoniem brīvprātīgo talkotāju 157 valstīs. No tām visām tieši Latvija ieguva Pasaules talkas organizatora “Let’s Do It!” balvu kā vērtējumu mērķtiecīgam darbam un arī par visvairāk apmeklētajām talkām (proporcionāli pret iedzīvotāju skaitu). Otrā Pasaules talka, kas notiks šā gada 21. septembrī, vairs nebūs tikai atkritumu vākšanas akcija, bet arī platforma zaļā dzīvesveida un bezatkritumu principu popularizēšanai – tā kalpos arī kā aicinājums uzņēmējiem un valsts pārvaldei pievērsties ilgtspējības jautājumiem.



Pavasarī, sniegam nokūstot, mūsu zemes mežmalas arvien retāk izskatās tā, it kā kāds būtu gatavojis atkritumu gogelmogeli un piebārstījis ar to krūmus. Ledusskapji, televizori un auto riepas biežāk nekā iepriekš atrod ceļu uz atbilstošām utilizācijas vietām. Kopjot mežmalas, paralēli sakārtojies arī sabiedrības skatījums uz vidi sev apkārt. Vismaz tie, kas ar cimdiem rokās ir lodājuši pa grāvmalām pēc pamperiem un kineskopiem, sākuši sevi apzināties kā vides daļu. Savā ziņā varam būt laimīgi par to, ka, sakopjot dabu, esam devuši kaut nelielu, tomēr ieguldījumu vides uzlabošanā. Tikmēr lielvaras pašlaik ir dramatisku izaicinājumu priekšā. Piemēram, Ķīnā gaisa temperatūra aug straujāk nekā vidēji pasaulē. Klimata pārmaiņas samazina ražu un ietekmē vidi, tā radot nopietnu apdraudējumu Ķīnas lielajiem infrastruktūras projektiem. Vienlaikus Ķīna vēl arvien nav spērusi nozīmīgus soļus oglekļa emisijas samazināšanā, jo tas nozīmētu spēcīgi pārorientēt fosilo resursu izsmelšanā balstīto ekonomiku. Līdzīgu izaicinājumu priekšā ir arī Indija, kas joprojām nav noteikusi atskaites punktu, no kura tā sāks samazināt savas emisijas.