Grētas fenomens

Kas ir Grēta Tunberga (Greta Thunberg)? Zviedru meitene, kura savos 15 gados vienpersoniski sēdēja pie savas valdības mājas ar savu paštaisīto plakātu “Streiks pret klimata izmaiņām” (un es gribētu no sevis piebilst, ka Zviedrija tik tiešām ir viena no valstīm, kurā par ilgtspējību domā pareizajā virzienā). Viņa tur bija viena, bet ne ilgi. Zviedru meitenei bija apnikušas daudzās un visai nelietderīgās runas par to, ka globālās vides problēmas faktiski risinās nākamās paaudzes. Viņa kā šī nākamā paaudze negrib saņemt šādu “dāvanu”. Neviens to negribētu.