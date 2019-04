Plastmasas zupa ar pesticīdu pipariem 

Plastmasa mežos, okeānos un arī cilvēkos, bet joprojām – arī legāla viela ražošanā. Kāpēc cilvēce ignorē acu priekšā esošos plastmasas draudus?

Ražošanu veicina pieprasījums. Ja nu tiešām ir nepieciešams plastmasu izmantot, katram ir skaidri jāsaprot, ko mēs ar to iesāksim pēc izlietošanas. Plastmasa satur iespaidīgu daudzumu aktīvu ķīmisko vielu, kas sadaloties paliek augsnē, nonāk ūdeņos, okeānos un cilvēka organismā. Ir pierādīta plastmasas kancerogenitāte, turklāt plastmasa satur tā saucamās endokrīnās kaitētājvielas, kas pēc būtības ir mākslīgie sievišķie hormoni un atstāj ievērojamu ietekmi uz abiem dzimumiem. Sievietēm saskarsme ar šīm vielām draud ar krūts vēzi un reproduktīvo orgānu audzējiem, vīriešiem to ietekmē pieaug saslimšana ar sēklinieku vēzi un prostatas vēzi. Tas rada lielas problēmas ar pēcnācējiem – plastmasas kāres dēļ mēs mainām cilvēku dzimumu, un tas ir ļoti nopietni, jo notiek gēnu izmaiņas un mutācijas. Klusajā okeānā jau izveidojušās milzīgas plastmasas atkritumu salas. Taču no plastmasas ūdenī veidojas mikrodaļiņas, tādēļ no mūsu okeāniem īsā laikā esam pagatavojuši plastmasas zupu. Labi, ka pasaule sākusi apzināties to kā akūtu problēmu. Būtiskākais ir nenomest plastmasu ne zemē, ne upē. Jāuzdod sev jautājums – vai man vispār vajag pirkt to plastmasas pudeli? Piemēram, Rīgā ir labas kvalitātes dzeramais ūdens, ko var ieliet stikla vai metāla pudelē.