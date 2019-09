Latvieši, kas mainīja mūzikas pasauli

Latviešu uzņēmums Gamechanger Audio rada pedāļus līdz šim nebijušiem audio efektiem, ko savos koncertos izmanto gan leģendāri, gan slavas saulē tikko nokļuvuši mūziķi. Pirmais prototips, ko izdevās īstenot ar vietējo inženieru izdomu, radās tepat Rīgas virtuvē un strauji iebrāzās starptautiskajā mūzikas tirgū. Tagad, pēc trim gadiem, uzņēmums turpina pārsteigt ar jaunām idejām. Bundzinieks un Gamechanger Audio mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītājs Matīss Tazāns ļāva ielūkoties muzikālo inovāciju aizkulisēs.

"Patiess atklājums man bija šis te," kādā intervijā klāstīja Rammstein ģitārists Rihards Kruspe, turot rokās Gamechanger Audio pedāli Plasma, kas nesen papildināja mūziķa kolekciju. Izslavētais audio skaņas pārveidošanas rīks bija dzimšanas dienas dāvana, kuras dēļ leģendārā ģitārista draugi personīgi sazinājās ar tā veidotājiem – mūziķiem un inženieriem no Latvijas, kas vien dažu gadu laikā ir strauji iegājuši starptautiskajā mūzikas tirgū. Tagad tā fanu pulkā ir tādi slaveni mūziķi kā Rodžers Voterss no Pink Floyd un Rolling Stones, kā arī pašmāju džeza mūziķis Deniss Paškēvičs.

Līdz šim mūzikas tirgū plaši pārstāvētas bijušas aptuveni 10–15 skaņas efektu kategorijas, kas piedāvāja izmaiņas vien smalkās skanējuma niansēs. Pirmais Gamechanger Audio produkts – PLUS Pedal skaņas paildzināšanai – piedāvāja pilnīgi jaunu iespēju ģitāristiem: iesaldēt vajadzīgo akordu. Ideja tapa uzņēmuma dibinātāja Iļjas Krūmiņa virtuvē un prasīja divus neatlaidības pilnus gadus un divus RTU absolventus – Kristapu Kaļvu un Mārtiņu Meļķi –, kuri viņa ideju īstenoja dzīvē. Virtuves fāzei sekoja pārcelšanās uz garāžu ar jau sešiem komandas dalībniekiem, negaidīti lieliem panākumiem un jaunu ideju – to pašu Rammstein iecienīto pedāli Plasma ģitāras skanējuma pilnīgai pārveidošanai uz elektrības sprieguma vadīšanas principiem. Par bāzi puišiem kļuva garāža ar malkas apkuri, kur ziemā pirmais atbraucējs arī izšķūrēja iebrauktuves sniegu un iekurināja krāsni. No tās tika palaista veiksmīga crowdfunding jeb pūļa finansēšanas kampaņa, kas jau pirmās minūtes laikā nodrošināja Gamechanger Audio ar nepieciešamajiem līdzekļiem jaunā pedāļa izstrādei.

Plašākā tirdzniecībā pedāļi nonāca 2017. gadā, un to lielākā daļa tiek eksportēta uz Ameriku un Rietumeiropu. Šobrīd uzņēmums piedāvā jau trīs inovatīvus skaņas radīšanas paņēmienus: Plus skaņas paildzināšanai, Plasma audio skaņas pārveidei un Motor Synth uz astoņu motoru bāzes, kas rotējot rada augstfrekvences audio signālu sintezatoriem. Industrija ar nepacietību gaida, ko jaunu izdomās Gamechanger Audio prāti.

Ar ko sākās jūsu aizraušanās ar mūziku?

Pirms desmit gadiem kopā ar Iļju sākām spēlēt grupā Acid Rain, ko vēlāk pārdēvējām par The Big Bluff. Biju šīs grupas bundzinieks. Mums nebija plāna B, gribējām būt mūziķi. Pēc kāda laika mums bija apnicis spēlēt Latvijā, jo tās vietas, kur to darīt, ir vien tik, cik ir, un rotēt uz riņķi kļuva vienmuļi. Nolēmām pārcelt grupu uz Londonu. Es ieguvu bakalaura garādu, sakrāmēju mantas, un mēs aizbraucām piedzīvojumā.

Kas ir jūsu lielākā muzikālā iedvesma?

Iedvesmojāmies no klasiskā septiņdesmito gadu roka – Led Zeppelin, Deep Purple, Džimija Hendriksa. Sākumā spēlējām līdzīgā stilā, mēģinot šos mūziķus atdarināt. Tad laika gaitā sapratām, ka gribam kaut ko savu. Toreiz sākām klausīties arī vecākus piecdesmito gadu amerikāņu stilus: rokenrolu, blūzu, rokabilliju, kantrī. Sākām miksēt šo stilistiku ar klasiskā roka enerģiju.

Kādu laiku bijāt mūziķi Londonā. Kā notika lielais lēciens līdz Gamechanger Audio?

Londonā nodzīvoju divus ar pusi gadus, bet Iļja palika vēl nedaudz ilgāk, lai pabeigtu studijas mūzikas skolā. Tobrīd mūsu basists jau bija atgriezies Latvijā. Tā mēs spēlējām divatā: es – bungas, Iļja – ģitāru. Kad, izpildot klasiskās blūza dziesmas, nonācām līdz ģitāras solo, pietrūka ritmģitāras. Ģitārists viens pats nevar nodrošināt pilnvērtīgu skanējumu. Reiz Iļja izteicās, ka būtu lieliski, ja pastāvētu pedālis, ar kuru, noraujot akordu un uzspiežot šo pedāli, akords tiek iesaldēts – turpina skanēt, kamēr mūziķis spēlē pa virsu. Tolaik viņš bija guvis rokas traumu un tāpēc nevarēja nokārtot eksāmenu, bet skolas vadība viņam to atļāva darīt, izstrādājot ar industriju saistītu biznesa ideju. Atgriežoties Latvijā, Iļja to atcerējās. Jau esot šeit un palīdzot tam pašam draugam, basistam, pārvākties, viņš iepazinās ar Kristapu (Kaļvu, ražošanas vadītāju – autora piez.), kurš pats izrādījās gan mūziķis, gan inženieris. Kristapam patika Iļjas ideja, un viņš teicās nedēļas laikā uztaisīt prototipu. Solītās nedēļas vietā pagāja divas, tad pusgads, tad gads, tad vēl viens. Kristaps pieaicināja palīgā savu draugu, grupasbiedru un vienu no tagadējiem līdzīpašniekiem Mārtiņu Meļķi. Trijatā viņi katru vakaru no sešiem vakarā līdz diviem naktī strādāja un no rīta cēlās, lai ietu katrs uz savu darbu. Tā, vakaros Iļjas virtuvē būvējot pirmo prototipu, pagāja apmēram divi gadi. Komandai šajā laikā pievienojās arī ceturtais biedrs Didzis Dubovskis, kurš palīdzēja virzīt uzņēmuma biznesa plānu.

Kad prototips bija gatavs, puiši izdomāja, ka jābrauc uz lielāko Amerikas mūzikas produktu izstādi NAMM, kas notika Losandželosā. Cits mūsu paziņa, trombonists Vairis Nartišs, kurš Latvijā piedāvā pūšamos instrumentus, bija nopircis tur stenda vietu, un puiši sarunāja, ka varētu savu prototipu izstādīt pie viņa stūrītī. No tā brīža nāca mediju uzmanība un atpazīstamība. Jau pirms izstādes tika palaista mājaslapa, kur varēja iepriekš pasūtīt PLUS pedāli, kas izrādījās ļoti veiksmīga pieeja. Uzreiz bija diezgan daudz pasūtījumu. Atbraucot uz Latviju, puiši aizgāja no esošā darba un pilnībā pievērsās uzņēmuma attīstīšanai. Tad komandai pievienojos arī es.

Kad pats noticējāt idejai?

Pēc izstādes, redzot, ka pedālis patiešām ir vajadzīgs. Neviens no mums pirms tam nezināja, vai tas kādu interesēs, bet tad iekrīt pasūtījums, piemēram, no kāda džeka Austrālijā, kurš kaut kur nejauši ir atradis video ar šo pedāli. Tad visi sapratām, ka ideja ir tā vērta.

Vai mūsdienu mūzikā vēl ir iespējams sasniegt unikālu skanējumu?

Jā, nepārtraukti. Mūziķiem vienmēr patīk dzirdēt jaunas lietas un meklēt kaut ko jaunu. Ja tas ir bijis iespējams neskaitāmas desmitgadēs, tad būs iespējams arī turpmāk. Tieši to mēs mēģinām panākt, un tāpēc arī nosaucām sevi par Gamechanger Audio (Spēles mainītājs – autora tulk.). Viss varbūt nenotiek tik ātri, kā ražojot jau esošus skaņu efektus, bet mēs domājam nākt klajā ar produktiem, tāpat kā to dara Tarantino ar savām filmām – reti, bet sagādājot lielu un patīkamu satraukumu. Cilvēki jau sāk prātot, kas sekos tālāk. Tā līdz šim arī ir bijis.

Kad prezentējām jauno produktu Motor Synth, jau nākamajā dienā mums atrakstīja Žans Mišels Žārs. Viņš ir franču elektronikas leģenda, kuram pieder Ginesa pasaules rekords par visapmeklētāko koncertu – 3,5 miljoni skatītāju Maskavā. Žārs rakstīja, ka viņam ļoti patīk mūsu sintezators. Tas gan vēl nav pārdošanā, bet mēs Žāram aizsūtījām vienu no trim pirmajiem prototipiem ticot, ka viņš veicinās sintezatora atpazīstamību.

Foto: Publicitātes foto

Vai globālā mūzikas industrija ir atsaucīga pret jaunpienācējiem?

Mūsu gadījumā – jā. Protams, tev ir sevi jāpierāda, lai varētu tikt tajā bariņā. Pirmajā industrijas izstādē bijām četri džeki, kas aizbrauca ar vienu produktu stāvēt kaut kur pūšamo instrumentu nodaļas stūrītī, pat ne ģitāras pedāļu nodaļā. Pēc trešās izstādes, kas notika ziemā Losandželosā, varu teikt, ka esam ļoti labi iedzīvojušies ģitāras pedāļu industrijā. Mums ir diezgan draudzīgas attiecības ar citiem uzņēmumiem, jo laikam jau viņi novērtē to, ka nedarām tā kā visi. Šķiet, mēs vienkārši esam interesanti – kaut kādi traki čalīši no Eiropas, kuri dara kaut ko dīvainu.