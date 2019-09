Latvija ir zaļa zeme. 'Rūdolfs BIO' ražotāju pieredzes stāsts

Ko kontekstā ar jūsu biznesu cilvēki varētu darīt individuāli un ko varētu darīt valsts un sabiedriskās organizācijas, lai saudzētu vidi, veicinātu ilgstspējīgu un atbildīgu biznesu?

Lai spētu radīt pozitīvas izmaiņas, nepietiek ar vienu indivīdu, tas ir uzdevums visai pasaulei. Uzņēmējiem jādomā par zaļās enerģijas izmantošanu un pēc iespējas mazāka vides piesārņojuma radīšanu. Rūpējoties par dabas resursu aizsardzību, mēs uzņēmumā izmantojam 100% zaļo elektroenerģiju no atjaunojamiem resursiem, aktīvi strādājam pie bezatlikumu saimniekošanas attīstīšanas, samazinām atkritumu daudzumu un tos šķirojam, cenšamies izvēlēties videi draudzīgus materiālus un iepakojumu, izvairāmies no plastmasas materiālu izmantošanas, ar ražošanu nepiesārņojam ne ūdeni, ne gaisu, aktīvi strādājam pie tā, lai taupītu ūdens un elektroenerģijas resursus, pārejam uz elektronisku dokumentu apriti un uzglabāšanu, savu teritoriju vienmēr turam tīru un sakoptu. Ir nepieciešams samazināt, lietot atkārtoti un pārstrādāt, cik vien iespējams. Ir jādzīvo zaļi un jāsāk ar sevi, tad ir liela cerība, ka citi tam sekos. Pozitīvi, ka šobrīd lielu popularitāti arī Latvijā ir ieguvusi zero waste filozofija. Tas ir solis, ko dabas aizsardzības labā var spert ikviens, turklāt jau tagad. Manam 10 gadus vecajam dēlam Rūdolfam ir izteikta vēlme rūpēties par dabas piesārņojuma likvidēšanu, un viņš aktīvi cenšas palīdzēt uzturēt kārtībā vidi, lai atbrīvotu to no citu izmētātās plastmasas un dažādiem materiāliem, kas kaitē dabai. Viņu ļoti satrauc piesārņotās jūras un okeāni, kuru iemītnieki cieš no cilvēku bezatbildības, un viņš sapņo savu nākotni saistīt ar vides aizsardzību. Mūsu bērni apzinās, ka viņiem būs jādzīvo šajā piesārņotajā vidē, ko atstājuši vecāki. Tapēc domāsim jau tagad, kamēr nav par vēlu, jo mūsu bērni un mazbērni ir pelnījuši laimīgu dzīvi uz zaļas planētas!

Pastāstiet par savu pieredzi uztura jomā. Kādi ir jūsu ēšanas paradumi? Ko izvēlas bērns?

Vienmēr esmu domājusi par kvalitatīvas un veselīgas pārtikas lietošanu uzturā. Ne velti mēdz teikt: "Tu esi tas, ko tu ēd," un es tam pilnībā piekrītu. Ēšanas paradumi atspoguļojas mūsu veselībā, tāpēc ir būtiski dot priekšroku veselīgai pārtikai un dzīvesveidam. Man ir svarīgi, kāds ir mana ķermeņa enerģijas avots, un es cenšos atturēties no visa, kas tam var kaitēt. Tas palīdz uzturēt pēc iespējas labāku dzīves kvalitāti, jo citādu savā dzīves ritmā nevaru atļauties. Uzturā izvēlos bioloģisku pārtiku, un pēdējā laikā pievēršu īpašu uzmanību produktiem, kuri būtu vispiemērotākie tieši man – visveselīgākie un uzturvielām bagātākie. Ja vēlamies nodzīvot garu, laimīgu dzīvi atbilstošā kvalitātē, ir jāpārvar savs ego un jārūpējās par savu ķermeni un veselību, nevis par gastronomiskajām baudām. Savukārt Rūdolfs ir izvēlīgs jau kopš bērnības, viņam maltīte jāgatavo tikai no viņa iecienītākajiem produktiem. Tā arī aizsākās šī biznesa ideja – pateicoties dēlam Rūdolfam, jo viņš par labu esam atzina tikai labāko mammas pagatavoto maltīti no izmeklētākajiem produktiem. Dēls redz mūsu uztura filozofiju un aizvien biežāk atsakās no bērniem ierastajiem našķiem, dodot priekšroku veselīgākam uzturam.