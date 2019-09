Latvijas 'Brain Games': vispasaules panākumu iemesli

Pastāstiet par projektiem, ar kuriem īpaši lepojieties.

Mūsu populārākā spēle noteikti ir ICECOOL. Šī spēle ir īpaša arī tāpēc, ka to izstrādāja četri mūsu uzņēmuma komandas biedri. Kad spēli ieviesām tirgū 2016. gadā, Apvienotās Karalistes galda spēļu izstādē UK Games Expo Birmingemā, tā saņēma balvu bērnu spēļu kategorijā – UK Games Expo Best Children's Game. Gadu vēlāk ICECOOL nominēja Kinderspiel Des Jahres balvai Vācijā – šī ir prestižākā apbalvošanas ceremonija – galda spēļu nozares Oskari. Mums veicās un ieguvām šo nozīmīgo balvu, kā arī vairāk nekā 20 citas starptautiskas balvas. ICECOOL jau ir kļuvis par zīmolu. 2018. gadā mēs izdevām ICECOOL2 un Pyramid of Pengqueen – abas ICECOOL universa spēles. Visas trīs ICECOOL spēles ierindojas bērnu spēļu top 15. Tomēr mēs arī izdodam ģimenes un ballīšu spēles, augustā klajā nāks mūsu nākamais hits TEAM3 – ballīšu spēle tīņiem un lieliska spēle komandas veidošanai.

Kāds, jūsuprāt, ir ICECOOL veiksmes noslēpums?

Spēlei ir ļoti unikāls laukums, ko saucam par kasti kastē, tas uzreiz piesaista uzmanību, tāpat kā izklaidējošais dizains un jautrā tēma. Otrkārt, mehānismi ir vienkārši un viegli apgūstami, kas ir ļoti svarīgi.

Veiksmīgas spēles pamatā ir daži faktori: tai jābūt unikālai, ar vienkāršiem noteikumiem un spēlējamai atkārtoti. Katru gadu tiek izdotas tūkstošiem spēles, bet cilvēkiem vienmēr patikušas unikālas un vienkāršas spēles. Visas mūsu šī gada jaunās spēles ir vienkāršas un nelielas.

"Eksporta un inovācijas balvas" pasniegšanā, ko organizē LIAA sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, jūs saņēmāt balvu kā labākais importa aizstājējprodukts.

Jā, tā ir ļoti patīkama vietējā tirgus atzinība. Diemžēl mūsu reģionā un mūsu segmentā nepastāv daudz iespēju saņemt apbalvojumus. LIAA palīdz mums piedalīties starptautiskās izstādēs, kas ir liels eksporta atbalsts.

Iztēlojieties, ka satiekat cilvēku, kurš nekad nav spēlējis galda spēli. Kā jūs viņu pārliecinātu pamēģināt?

Lielākai daļai cilvēku vēl joprojām ir stereotips, ka galda spēles ir bērnišķīgas, bet varu droši teikt, ka pastāv liela interesantu spēļu daudzveidība, un ikvienam no mums ir iespēja atrast sev kaut ko piemērotu. Mana mīļākā spēle joprojām ir Katana, un aicinu ikvienu to paspēlēt vismaz vienu reizi. Galda spēles ir lielisks socializēšanās, komandas veidošanas un saliedēšanas instruments, kas ļauj citus iepazīt labāk. Galda spēļu spēlēšana bieži līdzinās ieiešanai citā pasaulē, kurā iespējams pārbaudīt un izbaudīt lēmumus un rīcības, kuras mēs nevarētu paveikt reālajā pasaulē. Galda spēles ir jauns izklaides un socializācijas veids.

