No Jersikas ar mīlestību: veselīgo čipsu veiksmes stāsts

Viens no jaunākajiem pašmāju veiksmes stāstiem ir Jersikas pagasta uzņēmums GLEAR. Ražotnes produkts – veselīgi čipsi, kas pagatavoti bez karsēšanas eļļā – vietējā tirgū ienāca tikai 2016. gadā, bet jau aizņem tajā vairāk nekā 1% un ar savu vairākkārtēji apbalvoto dizainu ir atpazīstams arī ārvalstu veikalu plauktos. Uzņēmuma valdes loceklis Artis Paegle atklāj, ko uzskata par Jersikas čipsi veiksmes atslēgu un kāpēc tas nav tikai naudas darbs.

Kā radās ideja par Jersikas čipsiem?

Ideja radās jau pirms gadiem divdesmit. Pārtikas iekārtu izstādē redzēju ierīci, kas cep apaļas galetes no rīsiem. Tad man radās doma – kāpēc ar šo iekārtu nevarētu cept čipsus no kartupeļu mikropeletēm? Tās 200 grādu temperatūrā uzsprāgst pēc popkorna principa, tad tiek presētas un ceptas. Viss know-how ir cilindros ar īpašu pārklājumu, kas presē čipsus un atšķirībā no citām uzkodām neprasa cepšanā izmantot karsētu eļļu. Procesa laikā patīkami smaržo pēc ceptiem kartupeļiem. Pēc tam notiek garšu uzklāšana ar nelielu eļļas migliņu, kas netiek karsēta un ir krietni veselīgāka. Man pašam mīļākā garša ir klasiskā – skābkrējuma sīpolu.

Kā izdevās atrast savu nišu – veiksme vai rūpīga tirgus analīze?

Pēc izglītības esmu pārtikas tehnologs, un lielāko daļu darba mūža esmu nostrādājis ar pārtiku saistītā rūpniecībā. Vienmēr biju gribējis izdomāt kaut ko reizē veselīgu un garšīgu, jo bieži veselīgi produkti nav no tiem gardākajiem. Ja gribas ko tādu, ka tiešām mēli var norīt, bieži jāliek klāt sastāvdaļas, kas nav veselībai tās labākās. Kad man patrāpījās šī iekārta, sāku pētīt tirgu. Pirmais impulss bija ražot kaut ko garšīgu un reizē veselīgu, pārējais nāca dabiski.