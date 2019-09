'PAA' veiksmes formula: būt cilvēcīgiem un atšķirties

Vai jūsu biznesā var runāt par dizaina un modes tendecēm, un – kurš šajā jomā ir pastāvīgākais lielums, kurš – mainīgākais?

Jā, noteikti, jo vannasistabas iekārtojums, kā jau interjera un arhitektūras sastāvdaļa, ir pakļauts modei un nav izolēts no dažādu stilistikas tendenču ietekmes. Tomēr kopumā vannasistaba ir diezgan konservatīva telpa, kurā avangards nav pašmērķis. Te būtiska ir gaisotne un mazgāšanās rituālam nepieciešamās ērtības, tās arī ir nemainīgais faktors.

Savukārt viena no mainīgākajām vērtībām vannasistabā ir krāsa, tās kombinācijas. Šobrīd aktuālas ir pieklusinātas, neitrāli pelēcīgas krāsas, kā arī matētas, zīdainas faktūras. Tomēr vērts pieminēt, ka pārdošanas dati joprojām apstiprina baltu vannu, izlietņu un dušas paliktņu dominanci.

Kā jūs apzīmētu savu izstrādājumu stilu? Vai to pielāgojat dažādu valstu, reģionu gaumēm un tradīcījām?

PAA raksturo viegli uztverama elegance un ilgtspējīgs, godīgs dizains. Neatbalstām pārspīlējumus, kas nomāc pamatfunkciju (overdesign), jo vannasistaba pēc būtības ir intīma telpa, kurai jābūt aicinošai un pieklusinātai, nevis kliedzošaai vai bezpersoniski sterilai. Par uzņēmuma vizītkarti varam uzskatīt individualizētus risinājumus: VARIO kolekcijas vannas, kam iespējams pielāgot kā virsmas garumu, tā stūrus, un ar katru mēnesi aizvien vairāk pieprasīto jaunumu – no SilkSTONE materiāla veidoto Made-to-measure produktu konceptu. Domāju, ka daļa šķietami lokālo īpatnību ir mūsu pašu stereotipi. Piemēram, uzņēmuma produkcija ir plaši pieejama Ukrainā, un, lai gan varētu šķist, ka tur dominē košas krāsas, tā nav – ukraiņi izvēlas dūmakainus, askētiskus toņus. Savukārt, pirms uzsākām eksportu uz Krieviju, nebiju domājis, ka tieši šīs zemes klienti ir visprasīgākie pret vissīkākajām niansēm. Cita lieta ir dzīvojamā fonda specifika un tas, kādas ir būvniecības tradīcijas katrā valstī. Piemēram, daudzās Skandināvijas pilsētās, kurās ir augsta nekustamā īpašuma vērtība, vairākums ēku ir vēsturiskas, turklāt teju vai katra vannasistaba ir atšķirīga. Mums kā ražotājiem tas nozīmē, ka būs aktuāla iespēja pielāgot vannas garumu, izlietnes un dušas paliktņa formu. Ja divtūkstošo gadu sākumā PAA potenciālos klientus vilināja ar krāsainiem vannasistabas risinājumiem, piemēram, 2005. gada eksporta katalogā bija lasāms sauklis "Let's dare to be different!", tad šodien vannasistabā pār noformējuma ekspresiju dominē funkcionalitāte un krāsas pārsvarā ir skandināviski mierīgas.

Kādas ir tendences vannu produkcijas tehnoloģiju ziņā? Varbūt drīzumā vannas un izlietnes būs iespējams drukāt ar 3D printeri?

Vērojot pasūtījumus, redzam, ka rūk pieprasījums pēc akrila vannām un ar katru dienu aizvien iekārojamāks ir viendabīgais, uzņēmuma patentētais akmens masas materiāls SilkSTONE. To klienti ir iecienījuši gan savienojumā ar melnu metālu un masīvkoku, gan bez papildinājumiem, aprīkojot visu vannasistabu vienotā stilistikā ar SilkSTONE vannu, izlietni un dušas paliktni. Tas ir tāpēc, ka šai virsmai piemīt teju suģestējoša pievilcība – silta zīdainība, kas attāli asociējas ar Antīkās pasaules skulptūru cēlumu. Materiāls ir monolīts, vienāds visā biezumā un līdz ar to ilgmūžīgs, vienkārši atjaunojams un videi draudzīgs. Šīs vannas ilgi notur siltumu, tātad mazāk patērē siltumenerģiju.

Turklāt SilkSTONE ir izcili piemērots individualizācijai un ērtām modifikācijām. Pateicoties Made-to-measure koncepta produktiem, klients atklāj savu vannasistabu no jauna, jo telpa tiek izmantota maksimāli racionāli, piepildot konkrētā klienta gaidas. Runājot par 3D druku, iespējams, tā tiešām kļūs par nākotnes tehnoloģiju, taču pagaidām šie risinājumi ir ļoti dārgi.