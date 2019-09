Pastāvēs, kas pārvērtīsies: 'Ripo Fabrika' pieredzes stāsts

1993. gadā Kanādas-Latvijas draugu un radu lokā radās ideja importēt tolaik vietējā tirgū vēl nezināmu produktu – bitumena jumta segumus – tā izveidojās Ripo, kas gadu gaitā ir kļuvis par vienu no atpazīstamākajiem mēbeļu, garāžu vārtu, balkonu ražotājiem Latvijā. Nu uzņēmums, kura skapju sistēmas, virtuves, vārtus privātmājām un industriāliem objektiem, margu sistēmas un iestiklojumus var ieraudzīt teju ikvienā draugu un paziņu mājoklī, raugās uz jauniem tuvākiem un tālākiem eksporta tirgiem. Par Ripo Fabrika izaugsmi stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Elvis Sakārnis.

Kādi bija Ripo pirmsākumi?

Ripo bija viens no pirmajiem Latvijā, kas sāka tirgot tādus tagad plaši pazīstamus produktus kā bitumena jumta materiālus un OSB plāksnes. Sākotnēji grandiozu biznesa plānu nebija – toreiz tādi nebija vajadzīgi, bija cits laiks. Pakāpeniski uzņēmums, kas Latvijā tikai importē un tirgo produktus, pievērsās arī ražošanai. Šobrīd Ripo ir izveidojis produktu klāstu, kur galvenais uzsvars likts uz pašu izstrādātiem un ražotiem produktiem.

Kad sapratāt, ka uzņēmumam ir izaugsmes iespējas?

Izaugsme notika ne tik plānveidīgi, kā tiek gaidīts, raugoties no mūsdienu skatu punkta. Viss attīstījās diezgan dabiski un balstījās uz to, ka nebaidījāmies uzņemties risku un doties jaunos virzienos, tādā veidā arī gūstot pieredzi. Vienkārša uzdrošināšanās sākt un darīt bija viens no izaugsmes stūrakmeņiem. Nedrīkst nepieminēt arī pašu galveno indikatoru – klientu, kura pozitīvās atsauksmes un apmierinātība ar produkta kvalitāti ļāva kāpināt pārdošanu.

Vai vietējais būvmateriālu tirgus ir atvērts inovācijām?

Jā, taču agrāk prezentēt jaunu produktu noteikti bija daudzkārt vienkāršāk, jo bija pārmaiņu laiks. Pircēji bija ļoti atvērti, jo jaunumi produktu klāstā ienāca nepārtraukti. Pašlaik pārsteigt klientu ar kaut ko patiešām inovatīvu kļūst arvien sarežģītāk.

Vai, ikdienā strādājot draugu lokā, rodas sarežģījumi?

Jau no pirmsākumiem Ripo veidoja draugu un radinieku loks, līdz ar to tas daļēji ir ģimenes uzņēmums. Ar gadiem ir attīstījusies spēja nodalīt darbu no ikdienas, kas var šķist pagrūti, taču esam iemācījušies respektēt cits cita vēlmes, sadalīt atbildības jomas un tādā veidā cits citu papildināt.