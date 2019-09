'VIZULO': gaismas no Latvijas

Kādām inovācijām apgaismes tirgū ir vērts pievērst uzmanību?

Pasaulē plaši attīstās human centric lighting koncepcija – apgaismojuma tonis mainās atbilstoši dienas ciklam, atdarinot saules gaismas toņu maiņu. Piemēram, dienas vidū (aktīvajā daļā) gaismeklis izstaro aukstāku gaismu, kas mudina darbam, savukārt vakarpusē – siltu un dzeltenu, kas nomierina un atslābina. Ir veikti daudzi pētījumi par to, kā apgaismojums ietekmē dzīves kvalitāti un veselību. Attīstītās valstīs uzņēmumi, skolas un ārstniecības iestādes tam pievērš lielu uzmanību.

Kā adaptējaties globālajām eko tendencēm?

Cenšamies iepakojumā samazināt plastikātu – galvenokārt izmantojam kartonu un, cik iespējams, lietojam arī otrreiz pārstrādājamus materiālus.

Ko sevī iekļauj ievērības cienīgs gaismekļa dizains mūsdienās?

VIZULO gadījumā tas ir minimālistisks dizains un tīras līnijas. Gaismeklim jābūt estētiskam un vienlaikus funkcionālam.

Foto: Publicitātes foto

Kas, jūsuprāt, ir "Eksporta un inovācijas balvas" apbalvotā produkta Lakstīgala panākumu atslēga?

Tā noteikti ir veiksmīgi izvēlēta kvalitātes un cenas proporcija, kā arī funkcionāls dizains.

Kas ir lielākie uzņēmuma konkurenti globālajā tirgū?

Pārsvarā tās ir lielas multinacionālas kompānijas, kuru apgrozījums ir vairāki miljardi.

Kas ļauj konkurēt ar lielu kompāniju priekšrocībām iepirkumu konkursos?

Visas piecas mūsu uzņēmuma vērtības: elastība, ātrums, kvalitāte, dizains un vēlme uzvarēt.

Konkursos bieži esat vienīgais Austrumeiropas uzņēmums. Kā prezentējat sevi ārzemju tirgū?

Ielu apgaismojuma tirgus ir samērā noslēgts – pārsvarā dominē lielie uzņēmumi ar daudzu gadu pieredzi, īpaši Rietumeiropā un Skandināvijā. Austrumeiropas ielas gaismekļu ražošanas uzņēmumu tajā praktiski nav. Mūsu produktu kvalitāte un dizains runā paši par sevi – tikšanās laikā prezentējam paraugus, kas klientus ieinteresē un pārliecina par mūsu ražojumu kvalitāti.

Cik ilgi notiek sadarbība ar RTU absolventiem un pētniecības institūtiem? Kādus veiksmīgus projektus izdevies attīstīt kopīgiem spēkiem?

Sadarbība notiek kopš uzņēmuma dibināšanas – RTU ir izaudzinājis visus mūsu izpētes un attīstības nodaļas inženierus. Domāju, jauno inženieru piesaiste arī ir VIZULO nozīmīgākais ieguvums no šīs sadarbības. Esam gandarīti, ka RTU spēj sagatavot augsta līmeņa speciālistus. Jāatzīmē, ka daudz kas ir atkarīgs arī no pašiem studentiem un viņu vēlmes nepārtraukti mācīties un apgūt ko jaunu.

Kā Iecavas ražotne spēj sacensties ar intensīvām ražotnēm citviet ārzemēs, piemēram, Ķīnā?

Tas ir liels darbs, un esam tikai ceļa sākumā. Cenšamies automatizēt un digitalizēt lielāko daļu procesu, lasām pasaulē atzītu klasisko ražotāju literatūru, apmeklējam kursus, un to dara arī mūsu darbinieki. Jāsaprot, ka Latvijā nevaram piesaistīt darbiniekus ar pieredzi šajā nozarē, līdz ar to vienīgais ceļš ir apmācība. Kopumā liela daļa Latvijas ražotāju nav pietiekami efektīvi, tajā skaitā arī VIZULO – ir nepieciešams celt darba ražīgumu un pievienoto vērtību uz katru strādājošo. Šobrīd veicam rūpīgu ražošanas darba monitoringu un redzam, ka varam palielināt ražošanas apjomu un ātrumu, nevis pieņemot darbā vairāk cilvēku, bet kāpinot efektivitāti. Vienlaikus attīstām dažādus IT risinājumus – jau šobrīd visiem strādājošajiem (operatoriem, kuri saliek gaismekļus) jāspēj veikt pamatfunkcijas datorā, lai ERP sistēmā ziņotu par konkrētā darba pasūtījuma ražošanas sākšanu un beigšanu. Laika gaitā plānojam arī pievienot salikšanas instrukcijas, elektrisko slēguma shēmu instrukcijas un citus darba materiālus.