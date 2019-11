2119: Ceļā uz viedmežu

Taču ekstrēmas laikapstākļu svārstības var novājināt koku aizsargspējas, tādēļ jaunais klimats var izrādīties tīkamāks kaitēkļiem, piemēram, postošajam egļu astoņzobu mizgrauzim. Pašlaik var novērot tā darbību Lubānas ezera apkaimē, kur 2017. gada vasaras plūdos applūda meži. Egles slapjumā izdzīvoja, taču novājinātos kokus par atzīstamu maltīti atzina ēdelīgais kaitēklis.

“Lai paglābtos no šādiem uzbrukumiem, risinājums ir mežsaimniecība – nozāģējot un aizvācot kokus no meža ar visiem kukaiņiem, pirms tie izplatījušies tālāk. Tādējādi mežsaimniecība lielā mērā ir meža uzturēšanas procesa sastāvdaļa, kas nereti sargā mežu no kaitēkļu savairošanās, kas var novest pie vienlaidus sanitārajām cirtēm. Mežsaimniecība, veidojot dažādu mežu struktūru, var palīdzēt izvairīties no plašām vienlaidus cirsmām un lokālās ainavas izmaiņām, kas rastos, likvidējot kaitēkļu uzbrukumu sekas,” uzskata Jansons. Viņš brīdina, ka mežu platības, ja tās ir nepietiekami apsaimniekotas, sazobē ar klimata pārmaiņu izraisītajiem faktoriem var novest pie plašiem kaitēkļu uzbrukumiem un audžu nokalšanas un bojāejas.