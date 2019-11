Evolūcijas lēciens mežsaimniecībā: no krējuma smelšanas līdz koksnes kubikmetru audzēšanai

Mežs ir Latvijas nafta, taču atšķirībā no melnā zelta zaļais zelts ir atjaunojams resurss. Pareizi apsaimniekots, cirsts un atjaunots, mežs un tā resursi ir labs pamats, lai no gada uz gadu mērķtiecīgi vairotu valsts un sabiedrības labklājību. Ekonomiskie ieguvumi kopā ar dabas vērtību apzināšanos un godāšanu ir mūsdienu meža ilgtspējības pamats.

Pēc pļavu aizaugšanas padomju laikos arī pēcpadomju laikmeta pirmajos gados meža platības turpināja pieaugt dabiska procesa rezultātā, kā to paredz mūsu klimata zonas nerakstītie likumi. Pieaugums deviņdesmitajos gados bija liels – jauni meži ik gadu radās aptuveni 60 tūkstošu hektāru platībā, bet daļu no jaunpienākušā meža veidoja arī jaunās mērķtiecīgi stādītās mežaudzes. Rezultātā mežainums vēsturiski pārkāpa 50% atzīmi no kopējās valsts platības.

Taču meža nozarē vēl svarīgāks par platību ir cits rādītājs – aptuveni trīs reizes ātrāk nekā agrāk pieaug meža platības, gadu no gada palielinoties mežos uzkrātās koksnes apjomam jeb koksnes krājai. Pieejamo koksnes resursu palielināšanās liecina par to, ka koksne tiek audzēta mērķtiecīgi un reizē saimnieciski izmantojamie meži ir kļuvuši vairāk orientēti uz ekonomiku nekā jebkad iepriekš.

Tādējādi varam lepoties ar to, ka esam ceturtā mežiem bagātākā valsts Eiropas Savienībā, vērtējot meža teritorijas proporcionāli valsts platībai, – aiz “meža karalistēm” Somijas, Zviedrijas, Slovēnijas. Jāpiebilst, ka vairāk nekā 70% Eiropas Savienības meža platības veido tikai septiņas dalībvalstis un Latvija nav to vidū, bet kopējā meža platība ES ir aptuveni 182 miljoni hektāru un vidējais mežainums – 43%.

Deviņdesmitie atnāca ar "Husqvarna" rēcieniem

Deviņdesmitie gadi izcēlās ar to, ka sevi strauji pieteica privātie meža saimnieki, kas bija atguvuši vai ieguvuši meža īpašumus. Jau 1998. gadā privātajos mežos izcirta vairāk koku nekā valsts mežos. Ja atgūtās neatkarības pirmajos gados koksni Latvijā ieguva aptuveni 40% apjomā no ikgadējā krājas pieauguma, tad tūkstošgažu mijā šis apjoms bija pieaudzis jau līdz 90%. Lai no Latvijas masveidā neizvestu neapstrādātus zāģbaļķus, no 1992. līdz 1998. gadam apaļkokam bija noteikta speciāla izvedmuita. Pēdējo gadu tendence rāda, ka apaļkoku, kas ir koksne bez pievienotās vērtības, proporcija eksportā samazinās, 2016. gadā veidojot 6,6% no eksporta (16% 2007. gadā).



Deviņdesmito gadu meža īpašniekus raksturoja simpātijas pret kailcirtēm un maza interese par meža atjaunošanu. Laikos, kad kokus gāza ar rokas zāģiem un stumbrus plostnieki pludināja pa upēm, meža izciršanas tempi bija citi, bet deviņdesmitie atnāca ar jaunām iespējām, ko atnesa modernāka aprīkojuma pieejamība un laukā no padomju valgiem pasprukusi vēlme pelnīt. Šo laiku simbols ir motorzāģis “Husqvarna”, kas meža darbos aizstāja neparocīgo padomju “koksngrauzi” “Družbu”.

Modernās tehnikas ienākšanai mežos ir arī sociālais fons – tā atņēmusi potenciālās darbvietas tūkstošiem cilvēku, kas iepriekš gadsimtiem ilgi bija iesaistīti meža darbos, kas saistījās vienīgi ar fiziski smagu darbu uz izturības robežas. Neskatoties uz to, ar mežu saistītās nozares joprojām nodarbina aptuveni 45 tūkstošus iedzīvotāju, lielākoties – reģionos, kur kokapstrādes un mežsaimniecības uzņēmumi nereti ir vienīgie darba devēji.