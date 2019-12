Kas bijis mežā, zina, ka starp sēņotājam labi zināmajām sēnēm ir milzīgs daudzums nepazīstamu, un nereti sēņotājam nākas krietni lauzīt galvu, lai atšķirtu bērzlapi no mušmires. Kā atklāj Dāniele, ir daudz aplamas informācijas par pazīmēm, pēc kādām atšķirt neēdamu sēni no ēdamas: “Nav tādu pazīmju, tāpēc jebkurš paņēmiens ir aplams, vienīgais drošais sēņošanas princips – neņemt to sēni, kuru nepazīsti vai par kuru neesi pārliecināts.” Tomēr, ja sēņotājs, pārnācis no meža, starp ēdamām sēnēm atrod indīgās, tas nenozīmē, ka visas sēnes jāmet laukā, pietiek ar to, ka tiek izmesta tikai indīgā, – vienas vai pat vairāku indīgu sēņu klātbūtne grozā pārējās sēnes par indīgām nepadarīs. “Svarīgi pēc sēņošanas pāršķirot visas sēnes, it sevišķi, ja sēnes lasījuši gados vecāki cilvēki vai bērni,” atgādina mikoloģe. “Ja cilvēks atrod kādu sev nepazīstamu sēni, to var atnest parādīt Latvijas Dabas muzeja ekspertiem, var arī sēnes nofotografēt un atsūtīt bildi ekspertiem uz Latvijas Mikologu biedrības e-pasta adresi .” Dāniele arī norāda, ka sēnes ēst nevajadzētu bērniem, veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām.

Viens no sēņotāja lielākajiem izaicinājumiem ir atrast labās sēņu vietas, kuras parasti tiek glabātas vislielākajā noslēpumā. Dāniele atklāj, pēc kādiem principiem meklēt kārojamās sēnes: “Tā kā sēņotāja iekārojamās sēnes ir mikorizas sēnes, tad attiecīgu koku tuvumā jāmeklē attiecīgas sēnes – bērza bekas pie bērziem, apšu bekas pie apsēm, priežu baravikas pie priedēm. Tas arī ir lielākais noslēpums. Ja sēņotājs atrod bagātīgu sēņu vietu, viņam jāmēģina atcerēties šo vietu, un nākamajā gadā, ja vien viņš būs atbildīgi sēņojis, tajā vietā ar lielu procentu iespējamības viņš sēnes atradīs atkal.”