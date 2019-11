“Kāpēc nepieciešama mežizstrāde? Tas sākas ar to, ka kailcirtē jeb atjaunošanas cirtē ir nepieciešams novākt galveno ražu, vai arī ir jāuzlabo un jāatstāj audze pēc mūsu darbībām tāda, kādu cilvēks to gribētu redzēt galvenās cirtes vecumā,” mežizstrādes darbu nepieciešamību skaidro AS “Latvijas valsts meži” mežizstrādes kontroles vadītājs Kaspars Inkins.