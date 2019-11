Meži kā Latvijas vēstures spogulis: senlatviešu svētmeži un Ulmaņlaiku mīti

Ar kokmateriāliem aktīvi tirgojās baznīcas un klosteri

Ko īsti agrīnajam eksportam no Rīgas sniedza mežs? Protams, mastu koki bija prece numur viens, vēstures avotos tirgošanās ar tiem minēta kopš 15. gadsimta sākuma. Tomēr kā eksporta prece uz Rietumeiropu mastu koki iezīmējās gadsimtu vēlāk, par ko liecina dokumentētais mastu koku pievedums no Daugavas augšteces teritorijām, tostarp no mūsdienu Baltkrievijas mežiem. Šis laiks sakrita ar pasaules tirdzniecības apjomu pieaugumu, ko nodrošināja kuģniecības iziešana no iekšējām jūrām okeānu plašumos. Mūsu reģionā tie bija Hanzas savienības laiki. Tā kā meži tika visai agresīvi izcirsti, bet saprātīga apsaimniekošana vēl nenotika, mežu bagātības Rīgas un ūdensceļu tuvumā izsīka. Galvenie kuģubūves materiālu noņēmēji Rīgā bija holandieši. 18. gadsimtā mastu koki tika eksportēti arī uz Angliju, Franciju un pat tālo Spāniju. 18. gadsimta beigās nozīmīga loma ārējā tirdzniecībā bija arī Prūsijai un Dānijai.

Ik pa laikam tirgotāji saskārās ar eksporta ierobežojumiem, piemēram, 1798. gadā Krievijas valdība izdeva kokmateriālu eksporta aizliegumu. Rīgas tirgotāji protestēja, norādot, ka mežu ciršana un kokmateriālu tirdzniecība “iedveš dzīvību tajos rajonos, kur ne ar ko citu nevar nodarboties, un rada naudas apgrozību”.

Diezgan aktīvi ar kokmateriāliem tirgojās baznīcas un klosteri. Kopumā Rīgā tirdzniecība ar meža materiāliem nodrošināja pilsētas saimniecisko uzplaukumu, dodot lielus ienākumus kā kokmateriālu tirgotājiem, tā valstij, jo muita par meža materiāliem un jo sevišķi mastu kokiem bija visai augsta.