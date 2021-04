Lai mainītu lietas, dažreiz pietiek ar mazumiņu. Lai iedvesmotu ikvienu savā ikdienā ieviest jaunus ieradumus, kas ilgtermiņā var atstāt pozitīvu ietekmi ne tikai uz indivīda dzīvi, bet arī plašākiem procesiem, piedāvājam DELFI lasītāju konkursu-balsojumu par videi draudzīgiem ieradumiem "Maini pasauli šodien". Balsojuma 1. vietas ieguvējs saņems balvu – 2x50 eiro vērta dāvanu kartes no beziepakojumu veikala "Burka", 2. vietas ieguvējs – "Burkas" dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Trīs no visiem konkursā iesūtītajiem pieredžu stāstiem izlozes kārtībā tiks pie "DELFI Plus" abonementa 12 mēnešiem. Viens no konkursa dalībniekiem iegūs arī Pasaules Dabas Fonda specbalvu. Tāpat, lai padarītu cīņu interesantāku, balvu saņems arī projekta "Atbildīgi dabā" veidotāju komandas favorīts – izvēlētais stāsts balvā iegūs "Dāvanu serviss" dāvanu karti 50 eiro vērtībā jaunām pieredzēm un piedzīvojumiem.



Bruņurupucis liek mainīt paradumus 1 Balsošana beigusies! Esmu audzināta tā, ka nevaru nomest zemē neko (nu varbūt ābolserdi, jā). Jau daudzus gadus uz veikaLu eju ar saviem tīkliņiem, taru placinu, šķiroju u.tml. Īsais stāstiņš šoreiz būs par salmiņiem. Lai arī tāds nieks, bet... kopš ieraudzīju foto ar bruņurupuci, kam nāsī salmiņš, es pārstāju lietot plastmasas salmiņus. Mums ģimenē ir metāla salmiņi. Un punkts. /Vita

Par drošāku atpūtu 0 Balsošana beigusies! Mūsu mājās atkritumus šķirojām arī tad, kad tas nebija populāri. Bija pārliecība – savāc pēc sevis un ar to būs gana. Lietu uztvere mainījās brīdī, kad, baudot ziemas priekus Jūrmalas kāpās, iekrItu sniega kupenā. Kritienam sekoja asas sāpes plaukstā un vizīte traumpunktā. Iemesls – sagriezta roka uz saplēstas stikla pudeles. No tās dienas, redzot dabā atstātus atkritumus, nepaslinkoju un savācu citu atstāto. Kad kāds jautā, kādēļ to daru, atbilde ir nemainīga. Tas ir veids, kā varu padarīt atpūtu dabā drošāku sev, saviem bērniem un svešiem cilvēkiem. /Vineta

Pārbaudīt, pirms izvēlēties 0 Balsošana beigusies! Iesūtu savu videi (un sev) draudzīgo paradumu – mobilās lietotnes Scan4Chem lietošanu. Pirms pērku kādu lietu, kurai nav norādīts sastāvdaļu saraksts, piemēram, bezvadu skaļruni, apavus, aktīvā tūrisma piederumus iešanai dabā, es ar Scan4Chem noskanēju preces svītru kodu (vai ievadu internetveikalā norādīto preces numuru) un pajautāju ražotājam vai tirgotājam, vai konkrētajā precē īpaši bīstamās ķīmiskās vielas nepārsniedz 0.1% (saskaņā ar REACH regulu viņam ir pienākums sniegt šo informāciju). Es izmantoju savas tiesības zināt, vienlaikus parādot savu interesi pēc videi un cilvēkiem draudzīgām precēm. Es gribu dzīvot ērti un ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību izmantot drošas preces! Man rūp manas izvēles!

Apzinātās izvēles 0 Balsošana beigusies! Savus paradumus pakāpeniski uzlaboju jau no 2008. gada, kad pirmo reizi uzzināju, kā darbojas pasaule. Ar asarām acīs un histēriju veicu radikālas izmaiņas savā ikdienā, pēc laika saprotot, ka tas viss jādara pakāpeniski. Īsi sakot – cenšos atteikties no visa, kas man nav primāri nepieciešams, izglītoju sevi un cenšos izglītot jauniešus sev apkārt. Kopā ar jauniešiem esam īstenojuši projektu "Sāc ar sevi!’", veiksmīgi piedalījušies dažādos konkuros, kopīgi talkojuši. Šī gada martā informēju jauniešus par vides un klimata jautājumiem, piemēram, atkritumu šķirošanu, zaļmaldināšanu, bezatkritumu dzīvesveidu. /Laura

Dzijas jaunā dzīve 3 Balsošana beigusies! Lietoto apģērbu veikalos droši pērku neglītākos vilnas džemperus, kas maksā apmēram eiro. Pat ja ar caurumu, tas nekas! Džemperus izārdu un adu siltas vilnas zeķes bērniem! Zilās dzija ir no vīriešu džempera, brūnais kamols no vecmodīgas jakas, bet oranžīgā dzija nāk no veciem dūraiņiem. /Gundega

Pa vienai pudelei 3 Balsošana beigusies! Ejot garākos pārgājienos, lai kā arī gribētos, savākt visus atkritumus, ko redzi pa ceļam, nav iespējams. Bet pacelt kaut vienu pudeli vai skārda bundžu ir labāk, nekā paiet vienaldzīgi tai garām. Eh, ja katrs paceltu vienu pudeli, mūsu daba būtu daudz tīrāka! Un vienu pudeli aiznest līdz pilsētai un izmest miskastē – tas taču nav TIK grūti! /Ieva

Ar savu piemēro iedvesmot bērnus 0 Balsošana beigusies! Es esmu Puķkopības pulciņa skolotāja un mācu saviem audzēkņiem veikt darbus un dažādus ieradumus, kā tos daru pati. Savā ikdienā šķiroju atkritumus, (sāku šķirot bio atkritumus pirms BIO konteineru paradīšanās – kafijas biezumus izmantoju telpaugu mēslošanai un kartupeļu mizas neizmetu, bet pievienoju balkona puķu kastēs), taupu dabas resursus un pētu dabu. Kopā ar pulciņa audzēkņiem vācam makulatūru, izlietotās baterijas un pet-pudeles, stādam kokus un audzējam augus. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ir ne tikai gudri vārdi, tas ir ikdienas darbs gan mājās, gan skolā, gan skolas dārzā un arī dabas pētīšanā. Vai tas būtu dārzs bez putniem? Vairāk putnu – dārzā, vairāk rosības un prieka. Puķkopības pulciņa audzēkņiem ir tradīcija izgatavot pašiem putnu būrīšus un uzstādīt tos gan skolas dārzā, gan pie savām mājām. Vēl gribu dalīties par savu pieredzi, piedaloties Lielajā Talkā. Vairāk nekā desmit gadus piedalos sakopšanās talkās kopā ar saviem audzēkņiem. Sākumā sakopām Ziepniekkalna apkārtni, pēc tam Latvijas Universitātes Botāniskā dārza apkārtni, tagad piedalāmies arī Pasaules talkās un laimes koku stādīšanā. Es esmu laimīgs cilvēks, ka man ir iespēja saudzēt dabu! /Jeļena

Pasakas un dzejoļi 0 Balsošana beigusies! Ja citi zāģē kokus, dedzina pagājušā gada palikušo zāli, piegružo un iznīcina dabu, tad es zāli regulāri pļauju, lai nebūtu ko dedzināt, nepiemēsloju dabu, kā arī rakstu pasakas par putniem,dzejoļus pa dabu un zīmēju dabu, lai cilvēki pievērstu uzmanību, ka putniem un dzīvniekiem vajag savu vidi, kā arī tam, ka nepiemēslota, tīra daba ir skaista ar svaigu gaisu un brīnišķīgiem skatiem. /Sniedze

Krāt mīļas atmiņas, ne lietas 0 Balsošana beigusies! Mans mazais sarakstiņš labākai pasaulei: Ģimenes krūzēs jau dažus gadus mājo metāla kokteiļsalmiņi, lai putni dabā nesāk vīt ligzdas no plastmasas salmiņiem; Mašīnā “guļ” maisiņi, lai varētu savākt citus plastmasas, metāla vai papīra “huligānus”. Ja rodas tāda nepieciešamība pēc svešām “dzīrēm”; Ar 3 bērniem - rotaļlietu ir mazàk,nekā dažiem ar vienu. Septiņreiz nomēru, pirms pērku jaunu rotaļlietu; Grāmatas visas nevar un nevajag nopirkt. Bērnu bibliotēka ir mūsu draugs; Negludinu drēbes, izņemot vīra kreklus. Iegādājos tādas, lai nevajadzētu tās “sildīt” ar elektrību gludeklī; Esmu minimāliste lietās, lai neveicinātu patērētājsabierības modeli. Ienāk paziņa un saka - jums kā zviedru stilā. Visa tik maz! /Elīna

Cieni sevi 2 Balsošana beigusies! Pastaigas apvienojam ar atkritumu savākšanu aiz citiem savā pagastā. "CIENI SEVI" šķiet ilgi jau mūsu sauklis! Arī ziemā diemžēl makšķernieki pie āliņģiem bieži atstāj aiz sevis atkritumus. Kad mazā pirmklasniece vāc atkritumus aiz pieaugušajiem un uzjautā: "Vai tas nebija tavs? Lūdzu neatstāj atkritums!", visi apgalvo, ka nav viņa un neatstāj. Bet man šķiet tiem onkuļiem, kuriem paliek tie atkritumi, sirdis tomēr īstajā vietā un ir neērti, kad redz kā bērns aiz viņiem vāc pudeles. Jo ar katru šādu pastaigu un katru uzrunāto onkuli – atkritumu uz ezera palika arvien mazāk! Mēs par makšķerniekiem, kuri ko atnes, to aiznes! /Inga

Citāda zobu kopšana 1 Balsošana beigusies! Viens no maniem soļiem uz videi draudzīgāku dzīvesveidu – bezatkritumu zobu kopšanas rituāls. Kad sāku vairāk interesēties par bezatkritumu dzīvesveidu un atkritumu pārstrādes kārtību, uzzināju, ka lielākā daļa zobu pastas tūbiņu nav pārstrādājamas, tāpēc nolēmu meklēt alternatīvas. Tā manu zobu pastas tūbiņu nomainīja Latvijā ražotais “Monk Island” zobu pulveris, kura iepakojums ražots no celulozes un sadalās 85 dienu laikā, bet plastmasas zobu birsti – bambusa. Pārmaiņas nesagādāja nekādas neērtības, tieši pretēji – dubultprieku, ka samazinu savu radīto atkritumu apjomu un atbalstu Latvijas uzņēmējus. /Ance

Cīņa par tīrāku vidi 1 Balsošana beigusies! Šis nav pats ineresantākais vai oriģinālākais stāsts. Bet gan stāsts par cīņu. Kā gadu ilga cīņa par vērtību, kas man ir svarīga – tīrāka vide un planēta –, beidzās ar konteineru uzstādīsanu! Tiesa, nācās aizpildīt daudzus papīrus un nomainīt apsaimniekotāju, kurš apgalvoja, ka mūsu mājai tāda opcija nav iespējama. /Marija

Neizmest, bet labot 2 Balsošana beigusies! 2019. gadā es iegādājos jaunus pārgājiena apavus, kas šo gadu laikā ir pamatīgi nonēsāti pa dzimtenes putekļainajiem ceļiem un mežu takām. Lai gan apavu zole dažviet ir caura, es tos negrasās mest ārā, bet gan nest uz remontu, kur meistars zoli nomainīs. Tādējādi pārgājiena apavi, kas ir kārtīgi ienēsāti, man noteikti kalpos vēl dažus labus gadus. /Novadpētnieks un dzejnieks Vidvuds

Picu kastes depozīts 1 Balsošana beigusies! Daudzi runā par depozītsistēmas ieviešanu Latvijā. Ir pat runas dzirdētas, ka igauņi kaut kur tur atkal mums ir priekšā,bet mums picērijā darbojās jau kādus četrus, piecus gadus depozītsistēma picu kastēm. Sadarbojamies ar juridiskām personām. Primāri. Jāsūta, protams, regulāri un daudz! Finiera kastē var ievietot četras picas vienā reizē. Viena kartona picu kaste maksā 50 centi/gab.. Tātad 2 eiro paliek kabatā! Nav pat jāgaida tējasnauda! Kopā mums uzņēmumā ir kādas 12 kastes. /Ojārs

Rūp, kur dodas nauda 1 Balsošana beigusies! Man rūp, kur dodas mana nauda. Jau trešo gadu ikdienā cenšos atrast produktus, kas komplimentēs manu veselību un mazinās dabas piesārņojumu. Uz veikalu dodos ar auduma maisiņu, tomēr ne mazāk svarīgi ir tas, ko es lieku šajā maisiņā. Šī gada janvārī veicu eksperimentu ar to, cik ilgi viens ziepes gabaliņš kalpo ikdienas lietošanā. Izvēlējos matiem – šampūnziepes, ķermenim – dušas želejas aizstājējziepes, rokām – atsevišķas, ādu mitrinošas ziepes. Rezultāti bija ļoti pārsteidzoši – matu ziepes kalpoja tieši divus mēnešus, ķermeņa ziepes 4 mēnešus un roku ziepes 3 mēnešus. Zinot, ka ziepes būs izmantojama tik ilgu laiku un nodilums ir tiešām lēns, varu mierīgu sirdi ieguldīt naudu labos un augstvērtīgos produktos. Vai es pieminēju to, cik liels gandarījums ir izšķīdināt rokās pēdējo ziepju krikucīti un saprast, ka plastmasa iepakojums vispār nav stāvējis klāt manai dušai? Lepnums par savām izvēlēm ir tas, kas motivē šādi turpināt. /Zane

Saplēsto zeķubikšu pielietojums 0 Balsošana beigusies! Varbūt nav pārāk pievilcīgi, bet labs veids, kā pasargāt jaunās ābelītes ziemā un pavasarī no zaķiem. Zeķubikses plīst ātri, lai nav uzreiz jāmet ārā, lieku maisā un aptinu apkārt kociņiem pirms ziemas stumbrus. Šitām zeķubiksēm ir jau gadi pieci!

Pirmais solis bio atkritumu šķirošanai 1 Balsošana beigusies! Pirms Covid-19 pandēmijas es viesojos pie saviem radiem Vācijā un novēroju, ka vācieši savās mājās ļoti cītīgi šķiro atkritumus. Atgriezusies Latvijā, iepazinos ar ES direktīvām, kas Latvijai uzliek par pienākumu ieviest bio atkritumu šķirošanu līdz 2023. gadam. Es nolēmu negaidīt un sāku šo sistēmu ieviest arī manis pārvaldāmajos namos ja tagad. Pirmais solis – katrs dzīvoklis saņēma īpašu kastīti bio atkritumiem, kas tiek mesti speciālā konteinerā. /Namu pārvaldniece Ilze

Šķirošana, ilgtspējīga izvēle un informētība 0 Balsošana beigusies! Šķirošana – senākais videi draudzīgais ieradums, kas nu jau izvērties vairākās apakšsadaļās. Ja kādreiz tā bija vienkārši stikla un plastmasas šķirošana, tad tagad jau mēs šķirojam arī baterijas, vecos medikamentus, drēbes (pavisam novalkātās drēbes tiek nodotas otrreizējais pārstrādei, vidēji novalkātās drēbes un apavi tiek ziedoti mazturīgajiem, bet maz valkātas, labas un “nogurušas” drēbes un lietas – nodotas labdarības veikalā, lai pārdotu tās tālāk un dotu otro elpu. Ilgtspējīga izvēle – gan iegādājoties pārtiku, gan kosmētiku un parfimēriju, gan sadzīves ķīmiju – arvien cenšamies pievērst uzmanību preču ekomarķējumam, jo tas nozīmē ievērojami mazāku ietekmi uz vidi. Informētība – ieradums, kas saistīts ar profesionālo darbību, tomēr tiek iegūtās zināšanas, jaunākās atziņas, pētījumi un tendences tiek pārnestas arī uz ikdienas ieradumiem. Jo šodienas mainīgajā pasaulē ir svarīgi “turēt” roku uz pulsa, pamainīt un pārskatīt vecos ieradumus un ieviest arī jaunus, jo tas nav sarežģīti, grūti vai dārgi! Ikviens labs darbiņš “skaitās”, lai mēs būtu draudzīgāki videi! /Dace

Skaisti pārstrādāt ģimenes "lupatas" 0 Balsošana beigusies! Nu jau vairāk kā desmit gadus savas ģimenes “lupatas” jeb tālāk nedodamās drēbes pārstrādāju pati – skatoties vakarā filmu, vasarā sauļojoties vai domājot kādu dziļu un svarīgu domu. Un tas tiešām ir kļuvis par ieradumu. Kā tas notiek? Ņemu asas, ērtas šķēres un griežu tik no viena gala uz priekšu ~2-3 cm platu, bezgala garu pavedienu, ko pēc tam satinu kamolā un lieku maisā. Ko tālāk? Kad ir gana daudz griezts, un ir izveidojusies iespaidīga un krāsaina lupatu kamolu kolekcija, tamborēju dažāda izmēra cibas, kājslauķus, paklājiņus utt. Vai otrs variants – meklēju rokā savu jauko un talantīgo audēju Rudīti. Vienojamies par lupatu paklāju izmēru un krāsām, aušanas laiku un cenu. Rezultātā esmu tikusi pie lieliskiem, viegli kopjamiem un krāsainiem paklājiem pat ar vēsturisku ievirzi, jo paklājos tiek ieausti arī savulaik mīļākie krekliņi, legingi, kleitas u.c., kurus tur var atpazīt. /Daina

Mežs mazbērniem 4 Balsošana beigusies! Tīrot aizaugušo grāvi, atradu nelielas eglītes, kas tur bija ļoti tuvu saaugušas. Visa garā grāvja garumā bija daudz mazu eglīšu un priedīšu, ko izraku un sastādīju - attīrīju savā mežā no kārkliem aizaugušu stūri, ar lāpstu raku bedrītes un esmu teju 200 eglītes un priedītes sastādījis, savācot kociņus pa grāvjiem staigājot. Būs skaists meža ieloks mazbērniem! /Dzintars

Cits Ķengarags 0 Balsošana beigusies! Es izrādu iniciatīvu un kopju daudzdzīvokļu mājas pagalmu. Brīvprātīgi, bez atlīdzības, viss no saviem līdzekļiem. Pa mazumiņam. Tas atrodās Rīgā, Ķengaragā, Bultu ielā. Kopju ielas pusi, stādu puķes, apzaļumoju, iesēju zālienu, sagrābju lapas. Lasu par augiem, izvēlos, kādi augi piestāvētu sabiedriskai ēkai. Jā, tas nav mans, tas pieder visiem. Mans mērķis ir mainīt domāšau līdz ar to mainīt ieradumus. Cits Ķengarags. Kāpēc es to daru? Es vēlos, lai nemēslo ! Ir ļoti patīkami un droši atrasties sakoptā, tīrā vidē suņiem, bērniem, veciem cilvēkiem. Pēdējā aktivitāte bija šāda: lai kliedētu drūmo periodu, izdekorēju, sakopu vides objektu – kociņu Lieldienu stilistikā. Kaimiņi teica, “ka Bultu ielā nekas tāds nav redzēts!” Patika! Man tas sagādā prieku. /Skaidrīte

Izglītot jauno paaudzi 0 Balsošana beigusies! Mēs esam mūsdienīga, zaļā dzīvesveida filozofijā balstīta, konkurētspējīga pirmsskolas izglītības iestāde, kurā ar formālās un neformālās izglītības metodēm tiek sekmēts izglītojamajos mācīties prieks, attīstīts radošums, pašiniciatīva un veselīgs dzīvesveids. Mēs strādājam ar pārliecību, ka stāstot, rādot, eksperimentējot, pētot un daloties savā pieredzē, mēs palīdzam jaunajai paaudzei gūt pareizu priekšstatu par to, kāpēc rūpēties par vidi ir labi, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, kāds ir atkritumu dzīves cikls, kāpēc ikviens atkritums ir arī resurss, kāpēc nepirkt liekas lietas un rūpēties par atkritumu daudzuma samazināšanu. PII Lācītī dzīvo pēc principa – kurš gan cits, ja ne mēs! /Santa

Nātres bļodā un matos 3 Balsošana beigusies! Nātres, kas aug uz pagraba jumta, saplūcu un noplaucēju ar verdošu ūdeni un lieku klāt salātiem vai biezpienam, lai uzņemtu vitamīnus un dzelzi. Un pēc tam ar nātru novārījumu skaloju matus – lieliska alternatīva dārgajām matu maskām! /Vita