Vienreizlietojamā plastmasa ir viens no bīstamākajiem vides veselības ienaidniekiem. Šis gads radījis jaunu terminu "Covid atkritumi", ar to saprotot lielo vienreizlietojamo lateksa cimdu, sejas masku un dezinfekcijas līdzekļu pudelīšu apjomu. Francijas vides organizācija "Operation Mer Propre" vēstulē prezidentam Emanuelam Makronam sejas maskas, kas nonākušas vidē, nodēvējusi par vides laika bumbu. Līdz ar pandēmiju pasaules krastos skalojas plastmasas piesārņojuma vilnis: aprēķināts, ka vienreizlietojamā sejas maska dabā varētu sadalīties 450 gadu laikā. Turklāt ne jau pilnībā sadalīties, bet kļūt aizvien mikroskopiskāka, padarot šos atkritumus neredzamākus, bet to ietekmi uz vidi, tostarp uz cilvēku, – aizvien kaitnieciskāku.Gads, kad ne solis nav iedomājams bez sejas maskas un ne smalkmaizīte ierastā lielveikalā nav nopērkama bez kārtainas plastmasas, ir atlēciens lēni uzsāktajā ceļā uz bezatkritumu dzīvesveidu. Atpakaļ augošajā atkritumu aisbergā, no kura redzam vien pašu spicīti, jo liela daļa skalojas tiešā nozīmē zem ūdens. Turklāt, naftas cenai pazeminoties, krīt arī pieprasījums pēc šķirotās un pārstrādātās plastmasas, jo lētāks ražošanas process ir tikt pie jaunas, nevis iegūt to pārstrādes ceļā.Turpretī, raugoties no atkritumu kalna augstienēm, var priecāties, ka Latvijā šogad beidzot sakustējies teju divus gadu desmitus stāvējis ledus tukšās taras savākšanas jeb depozīta sistēmas ieviešanā. Valsts vides dienests gada izskaņā arī izziņojis konkursā izvēlēto iepakojuma depozīta operatoru . Šis solis, visticamāk, pakāpeniski ļaus samazināt tukšo alus pudeļu, limonādes plastmasas pudeļu un skārdeņu skaitu ainavā, jo šāda rīcība tiešā nozīmē būs naudas izmešana vējā. Tā varēsim arī doties pašu šogad gatavotā dokumenta "Rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku 2020.–2027. gadam" virzienā.