Klimatam un līdz ar to arī jūras ūdeņiem pasiltinoties, notiek arī sugu migrācija. To, kuras sugas ir jaunpienācējas šais teritorijās tieši klimata pārmaiņu ietekmē un kā tās ietekmē vietējo faunu, pētnieki vēl tikai izzina. Baltijas jūras ūdeņos jau mīt “bezbiļetnieki”, kurus ierasti labāk pazīstam ar ne tik glaimojošo titulu “invazīva suga”. Pie mums no Tālajiem Austrumiem jau atceļojis Ķīnas cimdiņkrabis, ēdelīgs un tāds, kurš bojā zvejnieku izliktos tīklus, turklāt pārnēsā arī cilvēka veselībai bīstamus plaušu parazītus. Sastopami arī dubļu krabji, kuri, visticamāk, ieceļojuši ar kuģiem no Ziemeļamerikas: tie ierokas gruntī, kurā dzīvo arī citas sugas, apēdot tārpus, tā samazinot vietējo zivju sugu ēdienkartes apmērus. No tālā Meksikas līča atceļojusi arī divvāku gliemene, kas pirmo reizi atrasta Liepājas ostā, bet nu jau manīta arī Pāvilostā. Pētnieki pieļauj, ka šī suga ieceļojusi ar ostu padziļināšanas darbiem nepieciešamo tehniku.Sabule atzīst, ka svešzemju sugu skaits jūras ūdeņos ir grūti nosakāms: “Šī brīža aplēses liecina, ka Baltijas jūrā varētu būt ap 220 svešzemju sugas, no kurām 17 līdz 18 sugas ir izveidojušas dzīvotspējīgas populācijas. Viens no populārākajiem ieceļotājiem ir apaļais jūrasgrundulis. Ar savu ienākšanu no Melnās jūras šī suga ir apdraudējusi vietējās gliemeņu populācijas – tās tiek apēstas. Šobrīd veicam apaļo jūrasgrunduļu populācijas izpēti. Esam iezīmējusi 8000 apaļo jūrasgrunduļus, lai noteiktu populācijas pārvietošanos un uzvedību.”Ikviens ir aicināts arī ziņot, ja novēro kādu no invazīvajām sugām, reģistrējot novērojuma vietu Invazīvo sugu pārvaldniekā