Ar cieņu un atbildību – iedvesmojošas filmas un seriāli par dabas aizsardzību

Planēta mums ir tikai viena, taču bieži vien par to piemirstam, izturoties pret to nevīžīgi vai egocentriski, nedomājot par to, ka tā būs nepieciešama arī nākamajām paaudzēm. Vides aizsardzība rūp ne tikai vides ekspertiem, aktīvistiem un politiķiem, bet arī žurnālistiem, aktieriem un citiem radošo profesiju pārstāvjiem, kuri savos darbos uzskatāmi parāda un liek aizdomāties par cilvēku darbības postošo ietekmi uz vidi. Piedāvājam iepazīties ar septiņām iedvesmojošām filmām un seriāliem, kas skatāmi straumēšanas vietnē "Netflix".