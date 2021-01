Cilvēki, baidoties inficēties, no sabiedriskā transporta pārsēžas privātajos automobiļos, bet lielveikalu rindas aizstājušas pārtikas produktu un preču piegādes līdz namdurvīm, radot papildus CO2 izmešus. Turklāt saspīlētā ekonomiskā situācija daļai cilvēku, iespējams, liek atteikties no dabai draudzīgākām izvēlēm iepērkoties, piemēram, priekšroku dodot lētākiem produktiem, kuru audzēšanā izmantoti augsni degradējošie pesticīdi vai kas importēti no tālām zemēm.



Tie ir tikai atsevišķi piemēri no ikdienas, kas ilustrē to, ka jaunie cilvēces paradumi nebūt nav videi draudzīgi.