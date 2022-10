Esi minējis – ja kautuvju sienas būtu no stikla, cilvēki gaļu ēstu mazāk.



Jā, tas ir Pola Makartnija sievas Lindas slavens citāts.



Globāli veroties un vispārinot, redzams, ka izcērt Amazones mežus, lai audzētu soju, ko saber mutē lopkopības nozarei. Bet liellopi Latvijā, kas ganās dabiskajās pļavās, palīdz atjauno zudušo biodaudzveidību. Vai vegāniskais diskurss visus lauksaimniecības dzīvniekus nesabāž vienā maisā?



Pļavu saglabāšanai droši vien var izmantot arī tādus zālēdājus, kurus nav jānogalina. Mēs runājam par lietām, kas agrāk bija abstraktas un attālinātas no realitātes, bet, laikam ejot, tas ir mainījies. Man nav visu atbilžu, bet tas nemazina ētisko motivāciju censties samazināt nepamatotas ciešanas, kaitējumu un nāvi.



Mulsina fakts, ka augu valsts uztura popularizēšana ar nolūku glābt dabu no vienas puses ir liekulīga, ņemot vērā ietekmi uz vidi, ko rada pesticīdi. Piemēram, Latvijas lielie graudkopji sākuši audzēt zirņus. Labi, viņi skatās augu valsts proteīna virzienā, bet te tomēr notiek vērtību sadursme.



Šis ir specifiskāks aspekts, kurā man vajadzētu iedziļināties vairāk. Nesen lasīju, ka zinātnieki strādā pie tā, lai lētāk iegūtu tādus alternatīvus pesticīdus. Piemēram, vielas, kas kukaiņiem signalizē par pārošanās iespējām un aizvilina kaitēkļus prom no lauka. Domāju, ka tā varētu būt viena no nākotnes metodēm augu aizsardzībā. Un vispār kukaiņus saukt par kaitēkļiem ir filozofisks jautājums. Tāpat arvien vairāk lasu ziņas par to, ka tiek attīstītas jaunas metodes, piemēram, audzējot pārtiku jūras konteineros. Jārēķinās ar to, ka mums jāveido drošākas sistēmas, jābūt plānam B, lai klimata pārmaiņu radītās izmaiņas dramatiski neiesistu pa sabiedrības veselību un kabatu. Taču daudzi izvēlas augu izcelsmes produktus tāpēc, ka nepanes laktozi, viņiem ir vienalga par dzīvniekiem un vidi.



Galu galā visiem argumentiem vajadzētu saplūst kopā lauksaimniecības politikā un subsīdiju pārdalē par labu produktiem, kas ir labvēlīgi cilvēkiem, dzīvniekiem un videi. Rīt vēl ne, bet pārskatāmā nākotnē tam vajadzētu notikt. Mūsu katra ziņā ir izvērtēt konkrētā produkta ražošanas ciklu un izvēlēties pēc labākās sirdsapziņas. Šodien sevi varam mierināt ar to, tiek atrastas jaunas ražošanas metodes un rezultātā varam iegūt labākus produktus. Progress šajā jomā notiek nemitīgi.



Esmu gan dzirdējis tevi sakām, ka progress nāk zārku pa zārkam.



Līdzīgi kā vecam runcim pelnos iekārtoties neiemācīsi, arī sabiedrība diemžēl mainīsies tikai tad, kad notiks paaudžu maiņa. Ir cilvēki, kas mūžu nodzīvojuši, redzot pasauli vienā veidā, bet te atnāk jauns čalītis no malas un saka, ka ir pavisam citādāk. Arī Putins nevar atkāpties, jo tas nozīmētu zaudēt pašcieņu. Ir grūti atkāpties no autoritāra viedokļa un pēkšņi piekrist kādai radikālai idejai. Latīņu “radix” latīņu valodā nozīmē “sakne”, tāpēc būt radikālam patiesībā nozīmē ķerties pie lietas dziļākās būtības. Redzu, ka nomainījās paaudzes un tādējādi zuda atbalsts kažokādu audzēšanai. Taču kādam tā bijusi daļa no tautsaimniecības, izmaiņas uzverot kā apdraudējumu pastāvošajai kārtībai un viņa uzskatu sistēmai.