Vistuvāk vietējām problēmām ir vietējie iedzīvotāji. Starpdisciplinārs pētījums "Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē", kas noris Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta paspārnē, ilustrē to, ka apkaimēm, kas atrodas līdzās Rīgas Brīvostai – Mangaļsalai, Kundziņsalai, Bolderājai, Daugavgrīvai un Vecmīlgrāvim –, ar tās kaimiņu ir ne vien kopīga robeža, bet arī daudzu vides kvalitātes jautājumu risināšana. Minētās Ostas apkaimes ir atšķirīgas teritorijas platības ziņā un ar dažādiem attīstības izaicinājumiem, ko no malas ārpusnieks nesaskatītu. Piemēram, tas, ka, dzīvojot Daugavas krastā, iedzīvotājiem faktiski nav pieejas upei un ka upes krastu lielākoties apjož sēta, kas nošķir Ostas uzņēmumu un apdzīvoto teritoriju. Dažāda veida, vecuma, izskata un materiāla konstrukcijas, papildinātas ar metāla dzeloņstieplēm, pilsētu nošķir no Daugavas aptuveni pusē teritorijas, radot vizuālu, fizisku un psiholoģisku norobežotību. Līdz ar to svarīgs kļūst jautājums – kā sadzīvot?



Taču upes krasta pieejas liegums ir tikai viena no vides problēmām. "Ostai attīstoties, apkaimju iedzīvotājiem aizvien aktuālāks ir kļuvis jautājums par tiesībām uz tīru vidi – bez gaisa, skaņas un gaismas piesārņojuma. Mainīgās kaimiņattiecības sekmējušas ne tikai iedzīvotāju modrību un zinātnību, kā reaģēt vides apdraudējuma gadījumos, bet arī apkaimju iedzīvotāju saliedēšanos un aktīvismu," skaidro projekta pētniece Agita Pusvilka. "Aktīvistu pieredze, kas Daugavas lejteces apkaimēs aizsākusies pirms gandrīz 30 gadiem, ataino plašu darbību spektru – no piketiem un mākslas protestakcijām līdz tiesas procesiem." Vēsturiskais konteksts, aktīvistu personības un priekšstati par to, kā apkaimei labāk attīstīties, lai tā būtu laba vieta cilvēku un citu dzīvotņu pastāvēšanai, rosina rīcību, un tā ir ļoti dažāda.