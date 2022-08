Ārstniecības augi, nauda, kovids un mēs

Noskaidrots, ka dabiskā pļavā, kura nav cilvēka arta un sēta (tomēr tiek noganīta vai pļauta reizi gadā, novācot zāli, lai neļautu veidoties kūlai un aizaugt ar krūmiem), var sniegt tās īpašniekam papildus ienākumus. Piemēram, augstāko produktivitāti uzrādījušie zālāji spēj ienest 1,3 tūkstošus eiro no hektāra, vērtējot pēc ievācamo ārstniecības augu biomasas. Bet, pārrēķinot to tējas porcijās, jau sanāk gandrīz 10,3 tūkstoši eiro. Izmantojot šādu pieeju aprēķinam, dabisko zālāju ekonomiskā vērtība ir daudz augstāka (vidēji 4,9 tūkstoši eiro no hektāra) nekā lielākajai daļai Latvijas lauksaimniecības zemēs audzēto kultūru.



Tāpēc pētījuma autori secina, ka ārstniecības augu pļava var nodrošināt līdzvērtīgus ienākumus kā biežāk audzētie graudaugi piemēram, kvieši vai griķi. Tā ir laba ziņa tiem, kuriem pieder tā dēvētie vilkakūlas zālāji – pabērni starp visiem pļavu veidiem, kam to īpašnieki nereti nesaredz nekādu pielietojumu. Pētījums rāda, ka vislielākais ekonomiskais ieguvums, ja vērtē no ārstniecības augu potenciāla, ir tieši šiem zālājiem.



Vēl cita aina paveras, ja ārstniecības augi tiek kultivēti, – ārstniecības un aromātisko augu pašreizējā tirgus vērtība Eiropā par žāvēta materiāla kilogramu var sasniegt pat 100 eiro. Tā liecina bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmuma "Field and Forest" aprēķini, kas nodarbojas ar kumelīšu, kliņģerīšu un citu tradicionālu un netradicionālu ārstniecības augu audzēšanu.



"Runājot par ļoti plašo ārstniecības augu klāstu, ko var iegūt savvaļā, jāatzīst, ka ilggadīgās un dabiskās pļavas ir nozīmīgs Latvijas iedzīvotāju veselības un labsajūtas uzturētājas. Līdz ar to mums kā sabiedrībai un mums kā valstij būtu jārūpējas par to, lai dabiskās pļavas saglabātos un turpinātu būt pieejamas cilvēkiem," atzīmē Rūta Abaja.



Dabas aizsardzības un saglabāšanas sniegtie ieguvumi sabiedrībai ir daudz lielāki nekā aizsargājamo teritoriju izveidošanas un uzturēšanas izmaksas, norāda pētnieki. Piemēram, saskaņā ar Pasaules Bankas aplēsēm dabiskas teritorijas ilgtspējīgas apsaimniekošanas atdeve ir 100 eiro vērti "pakalpojumi" par katru ieguldīto eiro. Jēdziens "ekosistēmu pakalpojumi", kas palīdz izprast dabas teritoriju ekonomisko atdevi, nav jauns, taču universāls dabas novērtēšanas mehānisms nepastāv. Tomēr, kā uzsver pētījuma autori, ir svarīgi dabu, tostarp ārstniecības augus pļavās, izteikt naudas vērtībā, lai sabiedrībai uzskatāmāk parādītu, cik vērtīga ir dabiskā vide.