Atbildīga pircēja izvēles: mazo zīmīšu lielie stāsti

Ja nudien ir slikta atmiņa, dodoties iepirkties, vismaz “ekopuķīti” vajadzētu paturēt prātā. EU ECOLABEL jeb “ekopuķīte”, kas jau kopš 1992. gada ir Eiropas Savienības ekomarķējums, ir brīvprātīga sistēma, kura palīdz patērētājam atpazīt tos produktus un pakalpojumus, kuru ietekme uz vidi visā to dzīves ciklā ir iespējami maza un kur ražotājs ir domājis arī par produkta iespējamu salabošanu un par vieglu pārstrādāšanu, tiecoties atkritumus aizvietot jau ar apritumiem.



“Ekopuķīte” ir ieraugāma uz visdažādākajiem produktiem: uz trauku mazgāšanas līdzekļiem, ziepēm, šampūniem, uz krāsām un lakām, uz tualetes papīra un prieka asaru slaukāmajiem papīra kabatlakatiņiem, arī uz tādiem dārzniecības līdzekļiem, kas neaizbiedēs bites no paša pagalma. Pat uz matračiem un mēbelēm, uz jumtu un grīdu segumiem un pat uz datortehnikas.



Izvēloties produktu ar “ekopuķīti”, pircējs var būt pārliecināts, ka šī izvēle ir tā brīža iespējamā labākā izvēle konkrētajās produktu grupās, jo “ekopuķīti” saņem uz noteiktu laiku – no četriem līdz sešiem gadiem –, pēc kura atkārtoti ražotājam jāveic sertifikācijas process. Tas ļauj ražotājam neatslābt savā attieksmē pret vidi, bet iet līdzi laikam arī produkta pilnveidē.