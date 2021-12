'Bio GNP', 'Bio Latgale', 'Bio Kuldīga'...?

Kamēr Latvijā tikai plānojam veidot savu pirmo bioreģionu, Eiropā darbojas jau vairāk nekā pussimt bio apgabalu Spānijā, Francijā, Šveicē, Portugālē un Austrijā. Skaita ziņā līdere ir Itālija, kur izveidoti 32 bioreģioni.



Vecākais no tiem ir 2004. gadā dibinātais Čilento bioreģions, kas ir pirmais bioreģions pasaulē. Čilento ir viens no Vidusjūras diētas karstajiem punktiem, un arī "Bio GNP" jādomā par savu gastronomisko tradīciju celšanu saulītē un jaunu gastronomisko vērtību radīšanu un attīstīšanu, priekšplānā izvirzot bioloģisko zemnieku produkciju kombinācijā ar meža un dabas veltēm. To jau dara, piemēram, šefpavārs Ēriks Dreibants "Pavāru mājā" Līgatnē. Dreibants norāda, ka gandrīz 80% no restorāna virtuvē izmantotajiem produktiem un izejvielām ir bioloģiski sertificēti.



"Bio GNP" ar Čilento bioreģionu vieno tas, ka abos iekļaujas nacionālais parks. Savukārt Latvijai ģeogrāfiski tuvākais pašlaik ir Mīlfīrtelas bioreģions Austrijā, kas izveidots 2010. gadā. Tajā darbojas 600 biedru, no kuriem 120 ir zemnieku saimniecības, kas bioloģiski apsaimnieko aptuveni 30% no lauksaimniecības zemes tā teritorijā. Šis bioreģions, tostarp zīmols "BioRegion Mühlviertel", mērķtiecīgi veidots tā, lai ar vienu āķi noķertu divas zivis, – kā mārketinga instruments lokālās pārtikas sistēmas veicināšanai un arī kā bāze tūrisma attīstībai.