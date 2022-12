Vieglākais ceļš, lai turpinātu ēst bioloģiski ārpus Latvijas, bet nebūt ne sliktākais – meklēt produktus ar ES ekolapiņu lielveikalu plauktos. Labi, ja tā ir kāda vietējā veikalu ķēde. Ja ne, tik un tā ir vērts lūkot pēc zaļā karodziņa. Piemēram, "Lidl" veikalos saulainajā Sardīnijā ir patīkami daudz vietējo bio produktu, bet vēl vairāk to ir itāļu mazumtirdzniecības veikalu ķēdes "Conad" veikalos. Bio rikota no šī veikala nav izdzēšama no atmiņas. Vēlies itāļu bio tiramisu ar vietējām bio zemenēm? Nekādu problēmu, ja esi Romā. Pastiep roku, liec grozā un baudi svētkus pa tiešo no lielveikala plaukta!



Taču Romā ir arī gana jauki bioloģiskās pārtikas veikaliņi. Daži no tiem vakara stundās pārtop par bio restorāniem vai picērijām. Tas, protams, nav viss, ko Roma piedāvā. Internetā diezgan viegli atrast biosertificētas picērijas dažādos pilsētas kvartālos un arī cenu diapazonā. Bio picas no dabai un cilvēkiem draudzīgi audzētiem miltiem cep arī tālāk no centra, sānieliņu pinekļos. Starp citu, veikala pārtapšana par restorānu nav vienīgais simbiozes piemērs, jo daudzviet Eiropā biopārtikas tirgotavas atrodas pašā produktu rašanās vietā – biosaimniecības teritorijā. No lauka – veikalā un restorāna galdā pa tiešo.