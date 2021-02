Tāpat kā citās lopkopības saimniecībās, arī šajā saimniecībā no dzīvniekiem tiek iegūta gaļa, turklāt tiek domāts par to, kā to izdarīt ekonomiski visefektīvākajā veidā. Taču saimnieks nepieļauj, ka zemes un ganāmpulka ražības celšana varētu kaitēt īpaši aizsargājamām dzīvotnēm un sugām. Ja parādās kaut vai tikai aizdomas par iespējamu kaitējumu, ražošanas intensitāte tiek samazināta – par labu dabai. Ganāmpulka nomaiņa uz ekstensīvāku liellopu šķirni ir viens no šādas rīcības piemēriem.



Saimniecības ganībās ir astoņas dažādas īpaši aizsargājamas zālāju dzīvotnes jeb biotopi un sastopamas vairākas īpaši aizsargājamas orhideju, kukaiņu un zālāju putnu sugas. Tās visas ir atkarīgas no pļavu pļaušanas un ganību noganīšanas. Tādējādi pilnīgi droši var teikt, ka šajā saimniecībā ražotais burgers vai steiks ir ne vien dabai draudzīgs, bet pat obligāti nepieciešams, jo bez lopkopības šīs dabas vērtības aizietu bojā. Turklāt, ja govis ganās dabiskajā pļavā, arī klimatam netiek kaitēts. Bieži par klimata pārmaiņu vaininiekiem nešķirojot tiek piesaukti arī visi liellopi, taču tas ir aplami, dabisko pļavu apdzīvotājiem "rokas ir tīras"!