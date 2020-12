Covid-19 blaknes: dabas izbradātāji, sejas maskas mežā un slēgti objekti

Līdzpaņemti trauki, dvielītis, kompakti saliekama lāpsta. Šis ir minimālais "ekipējums", kas, dodoties dabā, ir līdzi modelei, TV personībai un divu pirmsskolas vecuma bērnu mammai Mārai Slejai: "Ikdienā, dodoties ārpus mājām ar bērniem, pat pilsētā mums vienmēr līdzi ir savi trauki. Pat tad, ja kādā reizē rodas vēlme iegādāties līdzņemamo kafiju, cenšamies to pildīt savās krūzēs. Pie dabas esot, traukus esam iemācījušies izmazgāt bez tīrīšanas līdzekļiem: noberžam ar zāles stiebriem un smiltīm, noskalojam un izslaukām ar trauku dvieli, ko pēcāk var izmazgāt, jau mājās esot."



"Ugunskuru cenšamies kurināt tikai tam paredzētās vietās, kuras var labi atrast, piemēram, AS "Latvijas valsts meži" kartē. No draugiem ir dzirdēti gadījumi, kad pašu iedomātajā ugunskura vietā no rīta ir izveidojusies milzīga bedre, jo, izrādās, apakšā bijusi kūdra. Šādas situācijas ir bīstamas gan cilvēkam, gan dabai," stāsta Māra. Savukārt "zaļās pieturas" vajadzībām lieti noder līdzņemamā saliekamā lāpstiņa, lai izraktu mazu bedrīti un aizraktu to, neatstājot pēc sevis netīkamu skatu citiem. Uz to Māra mudina arī citus dabā gājējus.



Par kaitinošāko cilvēku rīcību dabā pašreiz Māra uzskata smēķētāju atstāto "mantojumu". Izsmēķi dabā nesadalās, tos nespēj "izzvejot" arī notekūdeņu sistēmas, galarezultātā tie nonāk pludmales smiltīs, kur spēlējas pašu bērni vai mājdzīvnieki. "Ja katrs smēķētājs ieviestu sev vienkāršu vai greznu, bet praktiski ļoti noderīgu metāla kastīti saviem izsmēķiem, tas jau būtu liels solis tīrākas vides virzienā," pārliecināta Māra. Pašas ģimene atkritumus ved līdzi atpakaļ uz pilsētu: neatstāj ne dabā, ne apdzīvoto vietu atkritumu urnās, kuras pēdējā laikā līdz ar atpūtnieku pieplūdumu ne vienmēr vietējā pašvaldībā jaudā apsaimniekot.



"Lai arī dabā nemēdzu lasīt atkritumus, tomēr pati es tos nekad dabā neizmetu. Savukārt mana draudzene, kura mēdz dzert kafiju arī no vienreizlietojamām krūzītēm, ieraugot dabā atkritumus, tos cenšas salasīt," stāsta Māra. "Daba kļūs tīrāka, ja katrs no mums spers vismaz pa kādam mazam solītim un kļūs apzinīgāki par savu rīcību, ejot dabā."



Ar bērniem Māras ģimene lielākoties dodas dabā pa iestaigātajām takām, lai gan divatā ar vīru viņa mēdz izvēlēties arī mežonīgāku maršrutu, piemēram, mēro ceļu gar upes krastu. Savukārt, vaicāta, kur rast svaigas idejas mazāk zināmiem maršrutiem vai atpūtas vietām dabā, Māra mudina biežāk aprunāties ar draugiem: "Katram no mums ir savas iecienītas vai mazāk zināmas vietas dabā. Jaunas idejas var smelties, runājot ar draugiem. Taču tikpat labi strādā pieeja nogriezties no šosejas kādā pagriezienā, nolikt auto ceļa malā un doties iekšā mežā pa kādu mazu taku arī tad, ja tur nav norādes par labiekārtotu dabas taku. Arī tas var izvērsties par foršu piedzīvojumu dabā!"