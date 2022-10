Mācīties dabu un veidot ar to tuvas attiecības, kuras balstās rūpēs un atbildībā, vislabāk ir esot pašiem dabā. Taču rosināt interesi par pasauli mums apkārt var arī daba, kura ir ierakstīta grāmatu lappusēs un iesieta vākos. Turklāt ne obligāti biezos, smagos enciklopēdiskos sējumos. Daba dzīvo gan dzejā, gan stāstos, gan bilžu grāmatās, ļaujot uz pasauli palūkoties no putna lidojuma, no sliekas ceļojuma komposta kaudzē, no bites stropa, no mākoņmalas un pat ar plastmasas maisiņa čaukstošajām "acīm".