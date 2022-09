Dabas enciklopēdijai pa pēdām: izzinoši galamērķi rudens baudīšanai

Dunduru pļavās ir realizēts pirmais upju atjaunošanas projekts Latvijā, kur no dziļa un taisna meliorācijas grāvja izveidota līkumota upīte – Slampe, kas pavasarī appludina daļu pļavu un tajās nolaižas atpūsties simtiem gājputnu, kurus var novērot no skatu torņa vai kurgāna. Dunduru pļavas ir laba vieta plēsīgo putnu vērošanas vieta, bet Slampes upes atjaunotais tecējums ipatīk zivju gārnim, melnajam stārķim un vairākām pīļu sugām. Vietās krasta atsegumos ligzdo zivju dzenītis. Tiesa, lai putnu apdzīvotās pļavas neaizaugtu, tām nepieciešama regulāra pļaušana vai ganīšana, tāpēc Dunduru pļavās visu gadu 120 ha lielā aplokā mīt taurgovis un Konik zirgi . Tos 2004. un 2005. gadā Ķemeru nacionālajam parkam piegādāja Pasaules dabas fonds (WWF) ar Eiropas Lielo Zālēdāju fonda ("Large Herbivorous Foundation") – 15 taurgovis no Beļģijas un10 Konik zirgus no Papes, bet 2010. gadā no Nīderlandes kā dāvinājums tika saņemti vēl 27 zirgi. Dzīvnieki Dunduru pļavās ir iedzīvojošies un vairojas, tāpēc to skaits arvien pieaug.