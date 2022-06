Desmit brīnišķīgas animācijas filmas, kas māca cienīt dabu

"Disney" studijas animācijas filma "Karalis Lauva" iznāca 1994. gadā un ar savu stāstu joprojām ne tikai spēj aizkustināt un pat saraudināt, bet arī ļauj iepazīt skaisto, bagātīgo un mainīgo Āfrikas dabu, tās pasakainos un cēlos dzīvniekus. Dabā viss pastāv līdzsvarā, un dzīvības loks ir ļoti būtisks, lai šis līdzsvars netiktu izjaukts. Kas notiek tad, kad kāds, savtīgu interešu vadīts, no dabas sāk negausīgi ņemt, pretī neko nedodot – tad sākas panīkums. Stāsta galvenais varonis ir karaļa dēls, lauvēns Simba, kurš kļūst par liecinieku sava tēva nāvei un aizbēgt no mājām. Pieaugot viņš atgriežas savā senču zemē, lai to paglābtu no postažas, kas radusies negausīgu medību rezultātā, kad hiēnas barības ķēdē nonākt līdzās lauvām.