Trešā daļa no visas pārtikas, kas paredzēta cilvēkiem lietošanai uzturā, aiziet atkritumos, un ar to būtu gana, lai pabarotu trīs miljardus cilvēku. Pārtikas pārtēriņš ik gadu rada arī 4,4 gigatonnas siltumnīcas gāzu emisiju. Pārtikas izmešanas atkritumos līmenis gan atšķiras jaunattīstības un attīstītajās valstīs: jaunattīstības valstīs 40% no pārtikas atkritumiem rodas pēc ražas novākšanas un pārstrādes procesā, savukārt attīstītajās valstīs 40% pārtikas atkritumu rodas tirdzniecības un patērētāja līmenī.Piemēram, Eiropā atkritumos tiek izmesta piektā daļa no saražotās pārtikas , kas ir līdzvērtīga 88 miljoniem tonnu gadā. Tas nozīmē, ka ik gadu viens iedzīvotājs atkritumos izmet 92 kilogramus pārtikas. Salīdzinājumam – Dienvidāfrikā un Dienvidaustrumāzijā tas svārstās no 6 līdz 11 kilogramiem. Savukārt ASV atkritumos izmet vairāk nekā jebkura cita pasaules valsts – teju 40 miljonus tonnu ik gadu, kas kopumā veido 30–40% no visa ASV pārtikas piedāvājuma. Galvenokārt tas tiek darīts estētisku iemeslu dēļ.