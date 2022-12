Dzērves knābiens auglībai. Saruna par maskošanos ar Aīdu Rancāni

Ja atgriežamies pie tiem masku veidiem, kur ir redzams kopā cilvēks un dzīvnieks. Kādas ir simboliskās attiecības to vidū? Vai cilvēks uzkundzējas dzīvniekam?



Starp citu viens no skaidrojumiem Dienvideiropā ir tas, ka maskošanās rituālos tiek parādīts, kā savvaļas dzīvnieks tiek kulturalizēts, kā tas kļūst par mājdzīvnieku. Piemēram, aitu bari, kuri sanāk kopā un ko vada cilvēks.



Mūsu jauktā tipa maskas bieži vien nes savu mītisko slodzi. Piemēram, jātnieks uz zirga. Uzskata, šī maska var būt pirmā maska, kura nāk un atved pārējās maskas no viņsaules. Lācim vadātājs vai dancinātājs parasti ir čigāns. Čigāns ir ļoti arhaiska maska. Latviešu folklorā šai maskai ir divi slāņi. Senākais slānis ir tas, kur čigāns ir pārcēlājs, starpnieks starp šīm divām pasaulēm. Tie čigāni, kas kādreiz Eiropā ir ieceļojuši no Indijas un kam ir saistība ar čandaliem jeb līķu dedzinātājiem, bijuši zemākā kasta, vistuvāk saistītā ar mirušo pasauli. Tie nāk kā tēli no viņu dzīves, parādot, ar ko viņi reiz nodarbojušies, tostarp ar pareģošanu, cirka izdarībām un dzīvnieku dresēšanu. Tā arī ir iesakņojusies maska – čigāns kā lāča dancinātājs.



Turklāt Latgalē pat ir saglabājušies pieraksti, kuri liecina, ka savulaik ir vadīts pat dzīvs lācis, bet Kurzemē istabā ir iejāts ar īstu zirgu. Pati maska ir dzīvnieks, bet viņa atdarinājums nāk caur kažokādu, kura ir simbolisks dzīvnieka atdarinājums. Piemēram, ar aitādas kažoku, kas izgriezts uz otru pusi, var tikt atdarināts jebkurš no mītiskajiem dzīvniekiem.



Parasti šis kažoks ir uzvilkts otrādi. Ko simbolizē šī ačgārnība?



Citādo pasauli. Maska nāk no citurienes, no tās citādās pasaules, kurā viss ir otrādi – apģērbs ir otrādi, vienalga, vai tas ir kažoks, svārki vai cimdi. Maskai ir arī citi izmēri – vai nu tā ir lielāka vai mazāka, līkāka vai klibāka. Maskas bieži vien runā citādā valodā. Viss ir citāds, jo nāk no citurienes.



Kas ir būtiskais, kas jāņem vērā, darinot masku? Vai katrai dzīvnieku maskai ir kāds savs obligātais elements, bez kura nevar iztikt maskas radīšanā?



Viens no galvenajiem priekšnosacījumiem masku tēlu veidošanā ir izmantot vecas, nolietotas lietas un tos apģērbus, kas ir jau saplīsuši, paredzēti mešanai ārā, vai kas ir jau savu dzīvi nokalpojuši.

Otrs svarīgais uzdevums ir ar ļoti minimāliem, askētiskiem līdzekļiem simboliski parādīt, ka tas ir konkrētais dzīvnieks. Nav jāatdarina dzīvnieka izteiksmīgā seja vai detaļas. Pietiek uz slotas kāta uzmaukt zābaku, un zemnieka iztēle jau redz to dzīvnieka galvu.



Jo mazāk emocijas tiek parādītas maskā, jo tā ir iedarbīgāka. Tas attiecas arī uz sejas maskām. Arī Latvijā šur tur ir atrastas koka sejas maskas. Maskas sejai ir jābūt ļoti askētiskai, bez emocijām, nu gandrīz tāpat kā miruša cilvēka sejai. Tikai ļoti vēlīnos laikos leiši sāka taisīt emociju maskas, kuras smaida vai ir dusmīgas. Tas uzreiz ļoti sašaurina iztēli un arī pašu noslēpumu jeb to, ko no tās var sagaidīt.