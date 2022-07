Dainis Jakovels pārstāv VRI attālās izpētes virzienu un strādā ar datiem, kas tiek iegūti no satelītiem, lidmašīnām, droniem un dažādiem uz zemes izvietotiem sensoriem, piemēram, mikrofoniem. Institūts šos datus tālāk izmanto, lai lietderīgāk un efektīvāk veiktu uzraudzības procesus, tādējādi ietaupot gan dabas, gan cilvēku resursus.



"Mēs strādājam ar satelītiem, kurus palaiž un koordinē Eiropas Kosmosa aģentūra. Tie ir brīvpieejas satelīti, kuru palaišanu finansē Eiropas Komisija. Mēs dzīvojam laikā, kad satelītu skaits tikai pieaug, kā arī datu kvalitāte uzlabojas. Šobrīd brīvpieejas satelītiem izšķirtspēja ir palielinājusies līdz punkta izmēram 10x10 metri. Ko tas nozīmē? Mēs nevaram no kosmosa saskaitīt automašīnas vai cilvēkus, bet ar to pietiek, lai novērotu izmaiņas lielos dabas objektos, piemēram, ezeros, izrakteņu ieguves vietās un plašākās teritorijās. Lielākai izšķirtspējai izmanto datus, kas ievākti no lidmašīnām un droniem," skaidro Jakovels.



Aktivitāte, kurā tiek izmantoti satelītdati, ir rīsu lauku monitorings Vjetnamā. VRI sadarbojas ar starptautisku sertifikācijas organizāciju "Preferred by Nature", kuras darba mērķis ir dažādu dabas resursu izmantošanas ilgtspējīga sertifikācija, gādājot, ka attiecīgais produkts tiek audzēts un ražots dabai un klimatam draudzīgi. Projekts ir ilgtspējīgas rīsu audzēšanas sertifikāts "Sustainable Rice Platform", kas apliecinātu, ka rīsu audzēšana norit dabai draudzīgā veidā.



"Rīsi ir viena no plašāk izmantotajām kultūrām pasaulē, un to audzēšanā tiek patērēts ļoti daudz ūdens, kā arī tā saistīta ar lielām metāna emisijām. Vietā, kur mēs Vjetnamā darbojamies, metāna emisijas no rīsiem ir trešdaļa no siltumnīcas gāzu emisijām valstī. Ja mainītu rīsu audzēšanas praksi, ūdens patēriņu varētu samazināt par 30% un metāna emisijas par 50%," stāsta Jakovels.



Lai garantētu, ka rīsu audzēšana atbilst kritērijiem, ir jānodrošina audits. Standarta formātā tas norit fiziski, proti, eksperts dodas uz rīsu laukiem un pārbauda. Tiesa, rīsu plantāciju gadījumā tās ir milzīgas teritorijas, kuru apsekošana paģēr lielas izmaksas. Efektīvs veids, kā tās samazināt, ir attālināta novērošana ar satelītiem, atsijājot teritorijas, kas noteikti ir vai nav jāpārbauda.