Ornamentētā pļavērce divtūkstošo gadu sākumā bija sastopama vien Dienvidlatvijā, bet nu jau pārņēmusi visu Kurzemi un lielāko daļu Latgales, Vidzemē gan vēl neesot konstatēta. Tā ienāk kopā ar dzīvniekiem un pārvietojas arī ar tiem. “Šai ērcei ir ļoti augsts blīvums. Var būt pat piecdesmit līdz septiņdesmit ērces uz simt kvadrātmetriem. Tās ir tieši saistītas ar zālājiem, mežā sastopamas daudz retāk,” stāsta entomologs.



Ja ērce pati ir barošanās elements citām vabolēm, vai, samazinoties bioloģiskajai daudzveidībai, mazinās arī ērces dabiskie ienaidnieki? “Ja samazinām bioloģisko daudzveidību, samazinās gan ērču skaits, gan arī visi citi faktori, kas to kontrolē. Proti, ja mūsu aramzemē būs ļoti zema sugu daudzveidība, tur nebūs ērču, bet būs mazāk arī to, kas ar tām barojas. Ja būs cilvēka radīts izcirtums, tur ērču skaits var augt: tur uzaug zālīte, sarodas dzīvnieki, līdz ar to arī ērces. Izcirtumi ir riska zonas,” skaidro Spuņģis. Taču dabiskie meži nebūt nav uzskatāmi par ērču paradīzi, jo šādā dzīvotnē daba ir līdzsvarā, kas pasargā ērces no izzušanas un arī no pārlieku lielas savairošanās.



Vai tas nozīmē, ka savs piemājas mauriņš ir cītīgi jāpļauj ne tikai laukos, bet arī pilsētā, ja nav vēlmes sastapties šai teritorijā ar ērcēm? Pļaujot savu mauriņu regulāri, ērcēm nerodas labvēlīga dzīvesvieta. Taču, ja blakus mājas pagalmā ilgstoši ir nepļauts zālājs un ja te klejo kāds kaķis, suns vai cits dzīvnieks, ērces var pārceļot no līdzās esošajām ērču apdzīvotajām vietām uz paša pagalmu.