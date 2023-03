Kāpēc svarīgi gādāt par dabisko pļavu atjaunošanu? Jo to bioloģiskā daudzveidība ir līdzvērtīga tai, kāda sastopama tropiskajos mežos. Piemēram, Latvijā ir dabiskās pļavas, kur vienā kvadrātmetrā var atrast vairāk nekā 50 augu sugu. Tieši tāpēc ir būtiski saglabāt un arī atjaunot šo dabas, kultūrvēstures un arī ekonomisko vērtību, un viena no efektīvākajām metodēm, kā to izdarīt, ir noganīt šīs pļavas ar mobilo ganāmpulku. Kā liecina LDF informācija , patlaban dabiskās pļavas aizņem vien 0,7% no valsts teritorijas. Pirms 100 gadiem tie bija veseli 30%.