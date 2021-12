Lai arī uzskata, ka dokumentālā filma ļauj paraudzīties uz realitāti, tomēr kino nozares profesionāļi nenoliegs, ka arī dokumentālā filma ir cilvēka veiktu izvēļu kopums, tuvojoties mākslas filmas principiem. To apstiprina arī operators Māris: "Kino ir meli. Jebkurš kino. No spēlfilmām līdz dokumentālām filmām. Sākot ar filmēšanu un beidzot ar montāžu. Katram laikam ir sava estētika. Aizsākumos pietika ar to, ka zvērs ir paņemts rokās un tiek rādīts. Tad jau vajadzēja rādīt dzīvnieku dabiskākā vidē. Pēc laika arī ar to vairs nepietika. Vajadzēja aizvien tuvāk un tuvāk, intīmākus mirkļus kadros no to dzīves. Līdz ar to pieprasījums pēc "ātrāk, tuvāk, dinamiskāk, pirmo reizi nofilmēts" nonāk pie tā, ka lielā daļā šādu materiālu filmēja pieradinātus dzīvniekus mākslīgā vidē un apgaismojumā. Pat augiem mēdza būt mākslīgas dobes."Taču operators šādu pieeju neuzskata par kaitniecisku. Svarīgi ir nenodarīt filmējamajam objektam pāri ne tieši, ne pastarpināti: "Svarīgi ir ievērot ētiku pret filmējamo objektu no amēbas vai blusas līdz pat cilvēkveidīgiem pērtiķiem un pašiem cilvēkiem." Pat ja filmēšana notiek kontrolētos apstākļos un ja tie ir īpaši sagatavoti dzīvnieki, skatītājam jāsaprot, ka dabas filmu veidotājs nav mednieks.Pat dabas dokumentālo filmu pasaulē reti kad operatoram ir iespējams atļauties mēnesi atrasties dabā, cerot uz ideālo kadru. To var darīt amatieris, bet profesionālim tas būs izaicinājums. "Tas nav īsti iespējams pat BBC. Jā, zinām, ka BBC pusgadu gaidīja dažus kadrus ar sniega leopardu , kurš tika nofilmēts. Taču tieši tāpēc to arī zinām, ka tas ir izņēmums," stāsta Māris. "Jānošķir medības no mākslas. Man ir svarīgāk nofilmēt zvirbuli mākslinieciski, nekā jūras ērgli ļoti dabīgi, bet neizteiksmīgi. Jānošķir filmu un fotogrāfiju profesionāla veidošana no mednieka instinkta. Mums arī Latvijā bijušas sarunas, ka būtu forši, ja varētu nofilmēt lūsi dabā. Tur ir jāsastājas tādām zvaigznēm, kas pēc tam vairs nebūs iespējams, jo visa veiksme būs bijusi koncentrēta tai vienā mirklī, kad būsi dabūjis to lūsi. Lūsi var nofilmēt tikai voljērā. Tur lūsim vari dabūt stāstu. Parādot dabā, neviena televīzija šādu ātru, neizteiksmīgu kadru neņems pretī un arī neviens skatītājs to nenovērtēs."Arī atskatoties uz savu pieredzi, Māris atceras, ka, iespējams, pirmie veiksmīgie fotokadri pusaudža gados bijuši tieši zooloģiskajā dārzā, jo tur dzīvnieki gluži vienkārši bijuši redzami. Taču tagad vēl aizvien nav zudusi patika sēdēt slēpnī, mežā, pat vairākas dienas, gaidot īsto kadru. Pašam Mārim vispirms bijusi interese par dabu, kopš mazotnes Latvijas Ornitoloģijas biedrības biedru pulkā gredzenojot putnus. Pēcāk radās arī aizraušanās ar fotolietām, kuras pēc studijām Latvijas Kultūras akadēmijā pārauga filmēšanā. "Ja man patīk fotografēt, tad fotografēju to, ko pazīstu," tā savu ceļu dabas dokumentēšanā raksturo Māris.