Gružu jūra: ko aiz sevis dabā atstāj (ne)cilvēki

Galvenās gaisu piesārņojošās vielas ir sēra oksīdi SO x (nelabvēlīgi ietekmē elpošanas sistēmu, var izraisīt saslimšanu ar astmu, rada bronhu un acu gļotādas kairinājumu, iespējama plaušu, kuņģa un smadzeņu audzēju veicinoša iedarbība), slāpekļa oksīdi No x (plaušu funkciju traucējumi, alerģiskas elpceļu iekaisuma reakcijas), oglekļa oksīdi CO un CO2, gaistošie organiskie savienojumi (metāns CH 4 , benzols C 6 H 6 , formaldehīds CH 2 O, hlorfluorogļūdeņraži, hlorbromogļūdeņraži), disperģētas cietās daļiņas PM10, PM2,5 (putekļi, kvēpi, svina u.c. smago metālu savienojumi, nitrāti un sulfāti, šķīdumu pilieni) u.c., kas izraisa elpceļu un plaušu iekaisumu, kaitīgi ietekmē sirds-asinsvadu sistēmu, samazina dzīves ilgumu, iespējams, arī izraisa plaušu vēzi.



Virszemes un pazemes ūdeņus galvenās piesārņojošās vielas ir smagie metāli, slāpeklis, fosfors, dažādas organiskās vielas, tajā skaitā naftas produkti, virsmas aktīvās vielas u.c. Savukārt augsnei īpaši bīstami ir smagie metāli, dažādas organiskās vielas, tajā skaitā naftas produkti. Pārsvarā dabā nonāk eļļas produktu atkritumi u.c. ķīmiskās vielas, izlietoti filtri, akumulatori, nolietota elektronika, nolietotas automašīnu riepas, dažādas metāla detaļas un auto stikls.