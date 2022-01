Gada dzīvnieks – zebiekste, vismazākais plēsējs pasaulē



Zebiekste Mustela nivalis ir pavisam maza medniece ar spēcīgu sakodienu: tā spēj nokost par sevi vairākas reizes lielāku medījumu, piemēram, zaķēnu vai ūdensžurku. Turklāt tā prot palikt nepamanīta cilvēka acij. Zebiekstes ķermeņa garums svārstās no piecpadsmit līdz divdesmit centimetriem, bet aste nepārsniedz trešdaļu pašas garuma jeb piecus līdz sešus centimetrus. Tas, cik garš ir mazais, bet veiklais dzīvnieciņš, ir atkarīgs ne tikai no dzimuma, bet arī no vietas, kur tas mīt. Zoologi uzskata, ka šis dzīvnieks ir mazākais plēsēju kārtas zīdītājs pasaulē.



Kur meklēt?



Zebieksti acīga acs var pamanīt ne tikai mežos, pļavās, upju tuvumā, bet arī pilsētas nomalē, lauku sētas pagalmā vai kūtī. Visbiežāk tur, kur ir barība – peles, kurmji, ciršļi. Ja tomēr dabā neizdodas ieraudzīt, jādodas uz Latvijas Nacionālo dabas muzeju. Tur redzamā zebiekste neaizbēgs.