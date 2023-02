Gada gliemis – lielais gludgliemezis, ne tikai sens, bet arī rets



Lielo gludgliemezi (Cochlicopa nitens) par lielo saucam tādēļ, ka Latvijā dzīvo vēl divas citas gludgliemežu sugas: parastais gludgliemezis (Cochlicopa lubrica) un mazais gludgliemezis (Cochlicopa lubricella). Līdzīgi, bet izmēros atšķirīgi. Gada varonis ir izplatīts visā Latvijā, tomēr sastopams reti, neraugoties uz to, ka lielā gludgliemeža čaulas atrastas pat arheoloģisko izrakumu laikā Riņņukalnā – Austrumbaltijā vienīgajā akmens laikmeta slānī, kas veidojies no pārtikas pārpalikumiem, tostarp no saldūdens gliemeņu vākiem, zivju asakām, dzīvnieku kauliem. Latvijas Malakologu biedrība uzsver, ka mūsdienās lielo gludgliemezi apdraud cilvēka saimnieciskā darbība, kas iznīcina vai degradē dabiskās sugas dzīvotnes. Suga ir kritiski apdraudēta Austrijā, Šveicē, Vācijā, bet Latvijā lielais gludgliemezis iekļauts Latvijas Sarkanās grāmatas trešajā kategorijā "reta suga".



Kur meklēt?



Lielais gludgliemezis dzīvo uz augsnes un tās virskārtā, kas apgrūtina tā dzīvesveida izpēti, jo gan gludgliemežus, gan citus sīkos zemsedzes gliemezīšus var atrast, tikai rūpīgi sijājot augsnes virskārtu. Gada gliemeža suga sastopama mitrās dzīvotnēs – pārsvarā palienēs, ūdenstilpju krastos, zāļu purvos, pļavās, dažreiz arī mitros mežos.